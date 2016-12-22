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Военным вертолетом в Днепр доставили семь бойцов http://www.segodnya.ua/img/article/7819/23_main.1482397825.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/23_tn.1482397825.jpg Днепропетровск Один из защитников с осколочными ранениями, военный в тяжелом состоянии, он направлен в областную больницу имени Мечникова  

Военным вертолетом в Днепр доставили семь бойцов

Сегодня, 11:08

Один из защитников с осколочными ранениями, военный в тяжелом состоянии, он направлен в областную больницу имени Мечникова  

Семь бойцов эвакуировали в Днепр. Фото: Facebook / Татьяна Губа
Семь бойцов эвакуировали в Днепр. Фото: Facebook / Татьяна Губа

В Днепр военным вертолетом доставили семь бойцов с Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В 22:30 военным вертолетом в Днепр эвакуированы пять раненых и двое травмированных Солнышек. Один Защитник с осколочными ранениями в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен команде Сергея Рыженко (главврач областной больницы имени Мечникова. – Ред.). Другие Защитники в сознании, передвигаются самостоятельно, направленны в военный госпиталь", – сообщила Татьяна Губа.

Напомним, ранее в Винницу доставили 12 раненых в боях на Светлодарской дуге. Пострадавшие эвакуировали в состоянии средней тяжести, у большинства – огнестрельные ранения конечностей, груди и живота.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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