Военным вертолетом в Днепр доставили семь бойцов

Один из защитников с осколочными ранениями, военный в тяжелом состоянии, он направлен в областную больницу имени Мечникова

В Днепр военным вертолетом доставили семь бойцов с Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В 22:30 военным вертолетом в Днепр эвакуированы пять раненых и двое травмированных Солнышек. Один Защитник с осколочными ранениями в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен команде Сергея Рыженко (главврач областной больницы имени Мечникова. – Ред.). Другие Защитники в сознании, передвигаются самостоятельно, направленны в военный госпиталь", – сообщила Татьяна Губа.

Напомним, ранее в Винницу доставили 12 раненых в боях на Светлодарской дуге. Пострадавшие эвакуировали в состоянии средней тяжести, у большинства – огнестрельные ранения конечностей, груди и живота.