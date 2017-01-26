Все подробности расстрела бизнесмена в Днепре (видео)

В предприниматели и охранников выпустили три десятка пуль

В Днепре расстреляли автомобиль, в котором ехал местный бизнесмен со своими охранниками. Он погиб на месте, охранники – с тяжелыми ранениями в реанимации. Все произошло накануне вечером на территории студенческого городка Университета железнодорожного транспорта.

Около девяти часов вечера автомобиль частной охранной фирмы проезжал по улице. Вдруг у него начали стрелять.

В машине были местный предприниматель и два его охранника. В них выпустили три десятка пуль. Целились именно в бизнесмена, говорят в полиции.

"У одного – пулевое ранение в грудь. Сложное. У другого – состояние гораздо хуже. Пуля одна попала, пробила легкое. Пуля находится прямо в спинном мозге", – говорит Сергей Рыженко, главный врач областной больницы имени Мечникова.

Погибшему бизнесмену было 53 года. Из собственных источников "События" известно, что бизнесмен зарабатывал на обмене валют.

В полиции никаких данных о его личности не дают, но сообщили: в прошлом году на мужчину уже покушались и несколько дней он был между жизнью и смертью. После того нанял охранников.

Также полицейские установили, что после вчерашнего нападения с автомобиля исчезли несколько десятков тысяч долларов.

"Мы предполагаем, что убийство было совершено из корыстных побуждений. На место выехали наши сотрудники, было установлено, что неизвестные лица, скорее всего, два человека подъехали на автомобиле, вероятнее всего – ВАЗ, но сейчас мы устанавливаем. Они осуществили из автоматического оружия более 30 выстрелов в сторону автомобиля охранной фирмы", – уточнила Анна Старчевская, спикер Нацполиции в Днепропетровской области.

На месте стрельбы сегодня работают эксперты. Ищут гильзы от патронов и свидетелей.

Убийство произошло на территории студгородка транспортного университета. Впрочем, ни работники вуза, ни студенты об инциденте ничего не знают. Говорят, здесь всегда было безопасно.

- В 6 часов у нас заканчивается рабочий день, мы ходим здесь, и никогда даже мысли не было, что что-то нам угрожает. Это студенческий городок, у нас милиция вот же рядом.

- Да нормальное место. Мы здесь ходим, и здесь же сотрудники живут.

Сразу после нападения в области объявили операцию "Перехват". Однако пока никого не задержали.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".