Выставка уникальных мотоциклов BMW открылась в Днепре (фото)
Коллекционер из Каменского представил ретромотоциклы 30-40-х годов прошлого века
Выставка ретромотоциклов в Днепре. Фото: «Информатор»
Выставка ретромотоциклов в Днепре. Фото: «Информатор»
Выставка ретромотоциклов в Днепре. Фото: «Информатор»
Выставка ретромотоциклов в Днепре. Фото: «Информатор»
Выставка ретромотоциклов в Днепре. Фото: «Информатор»
Выставка ретромотоциклов в Днепре. Фото: «Информатор»
Выставка ретромотоциклов в Днепре. Фото: «Информатор»
В Днепровском музее "Машина времени" открыли выставку уникальных ретромотоциклов 30-40-х годов.
На выставке представлены мотоциклы из частной коллекции жителя Каменского Александра Фролова, сообщает "Информатор" с места события.
"На сегодняшний момент, нам удалось договориться с владельцами мотоциклов BMW, которые в Украине являются редчайшими экспонатами", – рассказал директор музея "Машина времени" Михаил Прудников.
Как известно, до этого музей располагал 35 легковыми авто и 27 мотоциклами, с сегодняшнего дня в коллекцию добавилось еще пять уникальных мотоциклов BMW.
Выставка продлится весь февраль. Издание отмечает, что в марте также будет открыта выставка уникальных французских мотоциклов 20-25 годов ХХ века.
Напомним, ранее иллюстрации киевлянки Анны Сарвиры отобрали среди сотен других на всемирно известную выставку детской книги Bologna Children’s Book Fair 2017.
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