Выставка уникальных мотоциклов BMW открылась в Днепре (фото)

В Днепровском музее "Машина времени" открыли выставку уникальных ретромотоциклов 30-40-х годов.

На выставке представлены мотоциклы из частной коллекции жителя Каменского Александра Фролова, сообщает "Информатор" с места события.

"На сегодняшний момент, нам удалось договориться с владельцами мотоциклов BMW, которые в Украине являются редчайшими экспонатами", – рассказал директор музея "Машина времени" Михаил Прудников.

Как известно, до этого музей располагал 35 легковыми авто и 27 мотоциклами, с сегодняшнего дня в коллекцию добавилось еще пять уникальных мотоциклов BMW.

Выставка продлится весь февраль. Издание отмечает, что в марте также будет открыта выставка уникальных французских мотоциклов 20-25 годов ХХ века.

Напомним, ранее иллюстрации киевлянки Анны Сарвиры отобрали среди сотен других на всемирно известную выставку детской книги Bologna Children’s Book Fair 2017.