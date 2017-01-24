В Днепре выстрелили в шестилетнего мальчика: все подробности (видео)

Шестилетнего мальчика ранили из пневматического оружия в Днепре. Ребенок с мамой шел из магазина к машине. Куртка на Андрюше была расстегнута, пуля пробила одежду и застряла в легких. Сейчас ребенка готовят к операции, а полиция пытается установить – кто стрелял.

Молодая женщина с шестилетним сыном и другом вечером шли по улице. Вдруг взрослые услышали хлопок, а ребенок закричал и схватился за грудь.

Андрея сразу отвезли в больницу. Медики диагностировали ранение. Пуля застряла в легких.

"Состояние его средней тяжести, жизни его ничего не угрожает. Пуля небольшая. Из какого оружия – это уже будет полиция устанавливать", – сказал Сергей Инюшин, заместитель директора Днепропетровской областной детской клинической больницы.

"Пуля – это инородное тело, оно инфицировано. Поэтому степень возникновения воспалительных процессов со стороны легких достаточно высокая", – добавил Александр Лацинский, заведующий отделением реанимации Днепропетровской областной детской клинической больницы.

Сейчас мальчика готовят к операции. Двадцативосьмилетняя мама Андрея дежурит под дверями реанимации. Женщина в шоковом состоянии, и говорить о том, что произошло, категорически отказывается. А вот ее приятель в момент выстрела был рядом. Говорит, что сначала даже не поняли, что произошло.

"Между магазином мебельным и аптекой есть арка. Проходя эту арку, мимо нее, услышали хлопок. Ребенок сказал – мама. Мы посмотрели, ребенок держался за предплечье, немножко кровило, абсолютно немножко. Салфеткой вытерли, приложили еще салфетку, и поехали в больницу", – рассказал Кирилл Санжара, друг семьи.

Кто, откуда и из какого оружия выстрелил – выясняют правоохранители. С утра обходят квартиры в близлежащих домах. Предполагают – пневматическим оружием могли играть дети.

"Было темно, и сразу мы не смогли найти свидетелей, кто бы указал, что да – был там кто-то, кто имел при себе оружие. Или мог такой выстрел сделать", – отметила Анна Старчевская, спикер управления Нацполиции в Днепропетровский области.

В полиции начали следствие по факту умышленного нанесения телесных повреждений. Стрелку грозит до восьми лет лишения свободы. И установить его личность будет непросто, говорят в полиции. Ведь пневматическое оружие не требует регистрации.

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