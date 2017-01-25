Выстрел в ребенка: раненый мальчик остается в реанимации

Сегодня, 13:01

На данный момент шестилетний ребенок чувствует себя нормально и самостоятельно питается

Малышу установили дренаж плевральной полости. Фото: botosaneanul.ro
Малышу установили дренаж плевральной полости. Фото: botosaneanul.ro

Состояние мальчика, получившего пулевое ранение в Днепре, улучшается.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной детской больницы Александр Хитрик, передает "Информатор".

По словам медика, малышу установили дренаж плевральной полости. Сейчас Андрей идет на поправку, ночь прошла без особых трудностей. На данный момент он чувствует себя нормально и самостоятельно питается.

До конца дня Андрей точно пробудет в реанимации. Сколько еще ему придется быть под наблюдением медиков, будет зависеть от скорости заживления раны и состояния ребенка.

Напомним, в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки вечером 23 января доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

По предварительным данным правоохранителей, в мальчика могли стрелять из пневматического оружия.

Врачи Днепропетровской областной детской клинической больницы прооперировали ребенка. Медики заявляют, что состояние малыша – средней тяжести, однако его жизни уже ничего не угрожает.

В комментарии журналистам спикер полиции области Анна Старчевская сообщила, что по делу о выстреле в ребенка правоохранители будут опрашивать учеников и персонал школ Днепра.
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