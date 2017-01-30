Выстрел в ребенка: тайна ранения мальчика в Днепре раскрыта (фото)

Полицейские установили обстоятельства происшествия, в результате которого шестилетний мальчик в Днепре получил огнестрельное ранение.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, мальчик пострадал не на улице, а в гостях во время игры с пистолетом под патрон Флобера.

"Было установлено, что вечером 23 января пострадавший ребенок вместе с матерью находился в гостях. В то время, когда взрослые находились на кухне, мальчик вместе с другим 7-летним ребенком находились в комнате. Вдруг послышался хлопок, а когда взрослые прибежали в комнату, то увидели раненого ребенка. Выяснилось, что дети нашли пистолет под патрон Флобера и во время игры с ним неожиданно раздался выстрел", – говорится в сообщении.

Фото: полиция

Известно, что после события мать самостоятельно доставила ребенка в больницу. Когда в медицинское учреждение прибыли правоохранители, женщина рассказала, что якобы мальчик травмировался на улице. Это натолкнуло полицейских на ложный путь.

"Была отработана вся прилегающая к месту происшествия территория для выявления любых вещественных доказательств, опрошено около 40 подростков, отработано три школы. Во время подворного обхода полицейские опросили более 30 жителей близлежащих домов. Очевидно, что получить любую информацию, которая помогла бы раскрыть преступление, не удалось. Впоследствии в результате проведения комплекса негласных следственных действий был установлен истинный ход события", – добавляют правоохранители.

Фото: полиция

В связи с новыми обстоятельствами дела, полиция рассматривает возможность переквалификации преступления ст. 121 на ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

В полиции подчеркивают, что за заведомо ложные показания предусмотрена уголовная ответственность по ст. 384 Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция

Напомним, вечером 23 января 6-летнего мальчика с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки доставили в Днепропетровскую детскую больницу.

Врачи Днепропетровской областной детской клинической больницы прооперировали ребенка. Несколько дней он находился в реанимации.

Как сообщил главный врач Днепропетровской областной детской больницы Александр Хитрик, мальчика уже перевели в палату в нейрохирургическое отделение и в ближайшее время его выпишут из больницы.