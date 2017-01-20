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Взрыв покалечил мужчину в Каменском (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/66_main.1484902335.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/66_tn.1484902335.jpg Днепр По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать

Взрыв покалечил мужчину в Каменском (фото)

Сегодня, 10:52

По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать

Фото: kremen.today
Фото: kremen.today

В Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв. В результате происшествия 35-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и повреждения обоих кистей рук.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, пострадавший пытался самостоятельно разобрать неизвестный предмет.

"По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать по месту жительства. Полицейские выехали на место происшествия и установили, что взрыв произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Повреждений стен квартиры и дома не обнаружено. С места изъяты фрагменты неизвестного взрывного устройства", – отмечают правоохранители.

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Фото: полиция

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Фото: полиция

Напомним, ранее в Харькове в квартире взорвалась граната, в результате происшествия погиб мужчина. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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