Взрыв покалечил мужчину в Каменском (фото)

По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать

В Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв. В результате происшествия 35-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и повреждения обоих кистей рук.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, пострадавший пытался самостоятельно разобрать неизвестный предмет.

"По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать по месту жительства. Полицейские выехали на место происшествия и установили, что взрыв произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Повреждений стен квартиры и дома не обнаружено. С места изъяты фрагменты неизвестного взрывного устройства", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: полиция

Напомним, ранее в Харькове в квартире взорвалась граната, в результате происшествия погиб мужчина.