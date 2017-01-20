Взрыв покалечил мужчину в Каменском (фото)
По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать
В Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв. В результате происшествия 35-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и повреждения обоих кистей рук.
Как рассказали в пресс-службе полиции области, пострадавший пытался самостоятельно разобрать неизвестный предмет.
"По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать по месту жительства. Полицейские выехали на место происшествия и установили, что взрыв произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Повреждений стен квартиры и дома не обнаружено. С места изъяты фрагменты неизвестного взрывного устройства", – отмечают правоохранители.
Фото: полиция
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Фото: полиция
Напомним, ранее в Харькове в квартире взорвалась граната, в результате происшествия погиб мужчина.
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