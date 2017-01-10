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Взрыв самогонного аппарата в Днепре: маленький ребенок в реанимации http://www.segodnya.ua/img/article/7867/92_main.1484041959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/92_tn.1484041959.jpg Днепр Ребенок получил ожоги лица, туловища, рук и ног 2 степени, всего повреждено 25% тела; у его отца повреждены 20% тела

Взрыв самогонного аппарата в Днепре: маленький ребенок в реанимации

Сегодня, 11:52

Ребенок получил ожоги лица, туловища, рук и ног 2 степени, всего повреждено 25% тела; у его отца повреждены 20% тела

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Днепре, в частном жилом доме, прогремел взрыв, в результате которого пострадал ребенок и его отец.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области, передает dpchas.com.ua.

Инцидент произошел 9 января на кухне жилого частного дома по ул. Бурденко. Ребенка с многочисленными ожогами тела, которые он получил от взрыва самогонного аппарата, доставили в областную детскую клиническую больницу.

"Сотрудники полиции на месте происшествия установили, что вечером 9 января отец мальчика занимался самогоноварением. Он поставил на газовую плиту бидон с брагой, подключил к нему самогонный аппарат и начал самогоноварение. Во время закипания смеси на бидоне вырвало крышку, в результате чего произошел хлопок с последующим горением паров. В результате взрыва повреждено окно дома и дверь кухни. На момент взрыва на кухне находился его сын", – говорится в сообщении.

Мальчику 1 год и 10 месяцев. Ребенок получил ожоги лица, туловища, рук и ног 2 степени, всего повреждено 25% тела. Бригадой скорой медицинской помощи малыша направили в реанимационное ожоговое отделение детской больницы.

Сейчас состояние ребенка стабильное, он находится в сознании.

Отец ребенка также получил термический ожог, повреждены 20% тела, он направлен в городскую клиническую больницу № 2, его состояние стабильное, находится в сознании.

По данному факту в полиции проводится проверка.

Напомним, в одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
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