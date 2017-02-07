Взятка в 12 тысяч долларов: депутата горсовета Днепра отправили под суд
Депутата задержали в декабре 2016 года при передаче части денег в сумме 1,5 тысячи долларов
Депутат городского совета Днепра, который предлагал взятку в 12 тысяч долларов США, оказался на скамье подсудимых.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, уже завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении представителя местной власти за дачу взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 369 УК Украины).
"Следствием установлено, что в октябре 2016 депутат горсовета предложил директору одного из коммунальных предприятий города 12 тысяч долларов США за передачу в аренду земельного участка, находящегося в ведении этого предприятия, другому предприятию под парковку автомобилей. С аналогичным предложением депутат обратился к директору КП и в ноябре того же года", – говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что депутата задержали в декабре 2016 года при передаче части денег в сумме 1,5 тысячи долларов США.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, на Волины на взятке разоблачили заместителя начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы.
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