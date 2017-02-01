Зэки избили и ограбили пожилых супругов под предлогом проверки счетчика (фото)

Нападавшие забрали деньги и мобильные телефоны, а потом скрылись с места преступления, закрыв пострадавших в квартире

В г. Покров Днепропетровской области двое мужчин, представившись работниками коммунальной службы, напали на семью пенсионеров.

85-летний хозяин квартиры сам открыл входную дверь, злоумышленники затолкали его в квартиру, избили кулаками, требуя отдать им деньги и ценности, сообщает пресс-служба полиции области.

Увидев, что в квартире, кроме хозяина, находится женщина, разбойники стали угрожать и ей. В итоге нападавшие забрали мобильные телефоны, 2500 гривен, ключи от квартиры и скрылись с места преступления, закрыв пострадавших в квартире.

Освободившись, пострадавшие сообщили о нападении правоохранителям.

Разбойников задержали на следующий день после ограбления. Как выяснили полицейские, к преступлению причастен еще третий мужчина. Двое непосредственно совершали разбои, третий стоял на страже. Все трое – жители г. Покров, ранее судимые.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 ч.3 УК (разбой, соединенный с проникновением в жилище).

Преступникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Злоумышленников взяли под стражу.

Напомним, ранее в Николаеве грабители-иностранцы открыли стрельбу по полиции.