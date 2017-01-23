Жители одного из домов Каменского отказываются платить за отопление (видео)
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Температура квартирах зимой едва достигает пяти градусов
Почти две тысячи гривен за отопление, которого нет. Жители одного из домов в Каменском отказываются платить за недостающие коммунальные услуги. Температура в их квартирах зимой едва достигает 5 градусов. И так – последние 20 лет. Коммунальщики запугивают людей судами.
Из-за низкой температуры в квартире Татьяна уже несколько лет зимует у знакомых.
"Морозы, полопались трубы, и вот это все текло по стенам, по всей квартире, мебель пропала полностью", – сказала женщина.
Татьяна говорит, новые пластиковые трубы и батареи приобрела за свой счет. Обошлось в три тысячи гривен. А ее соседка Оксана обогревателем пытается хоть как-то сделать теплее комнату девятилетней дочери.
"Я его не выключаю, у меня счета за свет получаются тысяча с копейками", – отметила Оксана.
Но счета за тепло жители дома получают регулярно.
"Тысячу почти семьсот гривен за 4 градуса насчитали, за тепло несуществующее", – отметила Татьяна Салогуб, жительница дома.
Большинство людей платить за отсутствующее отопление отказываются.
"Пусть сделают отопление, и будем платить, тепло подорожало, но действий нет", – сказала Оксана Комиссарова, жительница дома.
Перечислить платежку за отопление могут, проверив температуру в квартирах.
"В тех жилищах, где существует недогрев или отсутствует тепло, то составляется акт, но в дальнейшем после составления акта – включается два субъекта – это управляющая компания и КП "Теплосеть", – объяснил Евгений Дейнега, заместитель гендиректора коммунального предприятия Каменской городского совета "Теплосетей".
Директор управляющей компании уверяет – в доме отопление есть.
Аварийные сети "холодного" дома включат в график ремонта в этом году. Однако начать работы до конца отопительного сезона вряд ли успеют.
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