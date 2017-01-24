Жизни раненого в Днепре мальчика ничего не угрожает – директор больницы
До завтра ребенок будет находиться в реанимации; он прооперирован
Жизни мальчик, получивший пулевое ранение в г. Днепр, ничего не угрожает. Он прооперирован в Днепропетровской областной детской клинической больницы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор больницы Александр Хитрик.
"Врачи провели операцию, пулю изъято, состояние малыша – средней тяжести, его жизни уже ничего не угрожает", – сказал А. Хитрик.
Он также добавил, что до завтра ребенок будет находиться в реанимации.
Напомним, в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки вечером 23 января доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают.
По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
По предварительным данным правоохранителей, в мальчика стреляли из пневматического оружия.
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