Жуткая статистика: более 1400 тел бойцов доставили в Днепропетровскую область с начала войны на Донбассе

Сегодня, 11:28

Родные узнали 834 погибших воинов. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 павших защитников

Фото: AFP
Фото: AFP

С начала боевых действий на Донбассе в Днепропетровскую привезли тела 1407 защитников Украины.

Родные узнали 834 из них. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 павших защитников. Об этом сообщает управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА.

"За время АТО в Днепропетровскую область доставили тела 1407 бойцов. Из них 484 – жители Днепропетровской области. Родные узнали 834 погибших воинов. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 павших защитников", – отмечают в облгосадминистрации.

Отмечается, что бойцов, имена которых не могут установить сразу, хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре.

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Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, в январе 2017 года исполнилось ровно 1000 дней с того момента, как на Донбассе начались боевые действия. 13 апреля 2014 года СНБО объявил о начале антитеррористической операции в Славянске, а уже 14 числа указ был подписан и.о. президента Украины Турчиновым.

За время вооруженного противостояния пострадали десятки тысяч людей, а простые мирные жители адаптировались к выживанию в крайне непростых условиях.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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