Зима в апреле: в Днепре – холод, тьма, каникулы и пробки

Днепр накрыли мощные снегопады. Аномальная, как для середины апреля, погода застала врасплох горожан и коммунальщиков, спровоцировав коллапс.

ДОРОГИ. Снег начал идти еще во вторник вечером, а к утру дороги покрылись 30-сантиметровым слоем снега, что стало неприятной неожиданностью для местных автомобилистов. И хотя коммунальщики работали всю ночь, справиться с непогодой им не удалось. "Обычно добираюсь с Гагарина на работу в центр за 15—20 минут, вчера же ехал полтора часа! — делится с нами днепрянин Олег Гулайко. — Пробки здоровенные, хуже всего то, что большая часть водителей уже переобулась в летнюю резину, стоят, буксуют. И, если главные дороги худо-бедно расчистили, то по небольшим улицам проехать вообще невозможно, везде сугробы".

Не лучше обстояло дело и с общественным транспортом — из-за снежных завалов и обрывов контактных линий движение трамваев и троллейбусов местами полностью было парализовано, а часть маршрутчиков и вовсе не вышли на работу. "Действительно, многие не стали выезжать, ведь ребята уже "переобулись", — говорит водитель маршрутного такси Сергей. — Часть машин меняют резину обратно и выходят на маршрут".

Стихия спровоцировала на дорогах города беспрецедентное количество аварий. "Во вторник в городе было зафиксировано рекордное в этом году количество ДТП — 53. Еще 13 произошло ночью, а только за первую половину дня среды мы зафиксировали 140 фактов затруднения движения, вызванного ДТП, упавшими деревьями, обрывом электрокабелей", — рассказывает начальник патрульной полиции Днепра Юрий Богонис.

Не весенняя погода. Улицы города замело снегом, заблокировав движение общественного транспорта. Фото: В. Дейкун

ТЕПЛА НЕ БУДЕТ. Впрочем, ситуация с транспортом стала далеко не единственной проблемой для днепрян. Так, из-за штормового ветра в городе упали 3000 деревьев, а обрывы кабелей оставили без света десятки населенных пунктов области. "Наиболее сложная ситуация сложилась в Днепропетровском, Царичанском, Верхнеднепровском, Никопольском и Новомосковском районах, — рассказывают в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго. — Последствия непогоды устраняют 106 оперативно-выездных и ремонтных бригад, в составе 310 специалистов и 124 единицы техники".

Но главной проблемой для большинства горожан стало резкое похолодание, что на фоне уже выключенного отопления привело к холоду в домах. "Мы дома ходим в нескольких свитерах, притом что включили обогреватели, — жалуется жительница ул. Рабочей Ольга Харлак. — Я даже боюсь представить, сколько электроэнергии накрутит счетчик за эти дни, но деваться некуда: батареи ледяные".

В мэрии, в свою очередь, отмечают: включить тепло нет технической возможности. "Это настоящее стихийное бедствие. Никто не мог представить, что в конце апреля будет такая низкая температура, и включить отопление просто невозможно. Нужна минимум неделя на развоздушивание, — прокомментировал ситуацию мэр города Борис Филатов. — Наша задача — хотя бы обеспечить приемлемый уровень температуры в больницах, я дал распоряжение в случае технической возможности подключать котельные, будем делать несанкционированный отбор газа". А вот школьников решили отправить на внеплановые каникулы, которые продлятся до понедельника.

ЧЕГО ЖДАТЬ. По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода со снегопадами сохранится до конца недели. Так, столбик термометра даже днем не поднимется выше +7 °C, а ночью вовсе ожидаются заморозки до –6 °C. Теплеть же начнет только в воскресенье.