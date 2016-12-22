Зимний досуг в Днепре: трассы и походы

Лыжи, санки, коньки, зимние походы с горячим чаем — только за это можно полюбить холодную зиму. Все эти развлечения пользуются немалой популярностью и среди днепрян, поэтому "Сегодня" составила список самых популярных мест для зимних развлечений.

КАТАНИЕ. Одной из самых востребованных локаций для активного зимнего отдыха, где можно покататься на лыжах, коньках, тюбах и сноуборде, у горожан остается парк "Лавина", расположенный в районе жилмассива Победа. Горнолыжная трасса здесь протянулась на 250 метров и оснащена тралаватором, а для детей и взрослых, которые только учатся спускаться со склонов, открыта лыжная школа. К тому же снаряжение можно взять напрокат, а времяпровождение обойдется примерно в 100 грн/час. Впрочем, если у вас есть свои лыжи или санки, в городе существует много мест, где можно кататься абсолютно бесплатно. Так, горожане давно облюбовали урочище Тоннельная балка, трассу неподалеку от областной детской больницы и спуск возле детской больницы Амур-Нижнеднепровского района.



Тем же, кто хочет совместить катание с созерцанием красивых пейзажей, стоит отправляться за город. Хорошие трассы, ежегодно собирающие местных любителей спусков, есть в селе Хащевом, что в 40 км от Днепра, а также под Новомосковском, в междуречье рек Самара и Самарчук и близ базы отдыха "Радута".



Кстати, в городе работает множество точек, где можно взять необходимое снаряжение напрокат. В самом дешевом прокате лыж, который нам удалось найти, инвентарь обойдется в 60 грн за сутки. Впрочем, много и желающих купить собственное снаряжение. "Сейчас очень многие покупают тюбы — надувные санки, которые стоят от 650 до 1300 грн. А вот хорошие лыжи обойдутся не дешевле 100 евро, но для начинающих можно купить и за 1000 грн, их часто берут школьникам", — рассказывает менеджер магазина товаров для активного отдыха Константин Шалайко. К слову, несмотря на то что вышеупомянутые тюбы выглядят как большие надувные подушки, кататься на них стоит аккуратно. "Нужно уметь кататься на них, ведь риск травмироваться здесь гораздо выше, — предостерегает травматолог Андрей Сороченко. — Тюбы развивают большую скорость, а если на горке будет неровность, то можно получить даже травму позвоночника".



ПОХОДЫ. Окрестные леса пользуются спросом не только у любителей лыж, сноубордов и тюбов. Зимой местные тропы продолжают активно топтать поклонники зимнего туризма, особой популярностью у которых пользуется Днепровско-Орельский заповедник. "Близко к городу, но совсем другой воздух, шикарная природа. Вот уже несколько лет хожу сюда в походы почти каждый месяц, в том числе и зимой, — рассказывает днепрянка Ольга Кожедуб. — Даже в это время года тут довольно людно. Впрочем, без опытного гида соваться сюда зимой не стоит. Если летом вы, скорее всего, рано или поздно все равно выйдете из леса, ведь не такой уж он у нас большой и дремучий, то сейчас можно запросто переохладиться, что опасно для жизни".