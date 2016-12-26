Боевики начали использовать реактивные неуправляемые снаряды (видео)

Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью

Огонь из танков и минометов – по селу Лебединское, что в 10-ти километрах от Мариуполя.

Огонь по армейцам боевики стали вести сразу после рассвета.

"С самого утра били, то есть немного так, с десяток прилетело 120-го калибра, или 150-го, может быть. Рядом здесь", – говорит Дмитрий, военнослужащий.

"Вот видите, тоже принесли, надо будет на вазу распилить. Подарочек 80-ку", – показывает боец.

Еще через минуту все погрузилось в кромешную тьму – боевики перебили линию электропередач.

Бойцы запускают генератор. Обстановка – накаляется.

"С 9 крупнокалиберный кошмарит. Прием. Плюс наблюдайте в укрытие. Плюс. И танчик работает, работает, прием", – связываются по рации бойцы.

Танк – оружие коварное. Если минометы и артиллерия дают несколько секунд, чтобы спрятаться, то снаряд из пушки танк выпускает неслышно, а долетает тот за доли секунды.

Еще одно ноу-хау противника – реактивные неуправляемые снаряды.

"И сам неуправляемый реактивный снаряд, который используется в боевых системах боевых вертолетов. Идет контакт на провода, обычные батарейки пуск. И летит в направлении, под определенным углом они его просто корректируют", – сказал Вадим, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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