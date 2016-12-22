Ожесточенные бои на Светлодарской дуге длятся уже пятые сутки (видео)

С самого утра боевики дважды пытались отбить позиции, которые в ходе контратаки заняли украинские военные.

Под прикрытием артиллерии боевики пытаются отбить позиции на Светлодарской дуге. За день противник дважды шел на штурм. Атаки украинские военные сдерживают ответным огнем. Ожесточенные бои там длятся уже пятые сутки. Погибли семеро бойцов, десятки раненых и контуженых.

С самого утра боевики дважды пытались отбить позиции, которые в ходе контратаки заняли украинские военные.

Святослав только вернулся с передовой. Из тыла на новые укрепления возил бойцам боеприпасы и предметы первой необходимости.

"Они гасят с утра до ночи, со всего тяжелого, подходят очень близко, мы стараемся отбиваться. Они стреляют по тем точкам, по которым знают и подходят очень близко – 50 -40 метров подходят к нам", – сказал Святослав, военнослужащий ВСУ.

Командир бригады, которая держит оборону на Светлодарской дуге, говорит, что позиции, которые взяли армейцы, стратегически важны. Раньше с высоты боевики постоянно обстреливали украинские опорные пункты. Теперь ВСУ их оттеснили, исключив возможность прорыва на Светлодарск. Потому противник не может с этим смириться.

Противник продолжает обстреливать армейцев тяжелой артиллерией. Количество раненых бойцов возрастает с каждым днем. Их уже не менее трех десятков. На передовую все необходимое помогают доставить волонтеры.

"Перевязочные материалы антисептики антибиотики, продукты питания, все, что необходимо пацанам", – говорят волонтера.

Машины волонтеров за день делают несколько таких ходок. Помощь передают под залпы.

За пять дней боев, по данным штаба боевой операции, на Светлодарской дуге погибли семеро военных.

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