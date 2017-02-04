Российская сторона в СЦКК дала гарантии прекращения огня – Жебривский

Сегодня, 11:06

Группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой

В Авдеевке людям пытаются вернуть энергоснабжение. Фото: Facebook
В Авдеевке людям пытаются вернуть энергоснабжение. Фото: Facebook

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение о прекращении огня и специалисты вышли на участок порыва линий электропередач в Авдеевке.

"С утра группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", – написал он на странице в Facebook.

Жебривский также сообщил, что минувшей ночью снова были обстрелы города с прямыми попаданиями в дома в районе улицы Соборной.

Ранее руководитель Донецкой областной полиции Вячеслав Аброськин показал последствия ночного обстрела боевиками Авдеевки.

В городе повреждены дома, автомобили.

Накануне сообщалось, что, что позиции ВСУ под Авдеевкой боевики обстреливают из танков, 120-мм и 82-мм минометов крупной артиллерии. Боевики стреляют с интервалом в 20 минут.

Снаряд боевиков попал в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир находились мать с пятерыми детьми.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки так называемой "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела 1 февраля заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Тем временем, 1 и 2 февраля боевики продолжали дерзко обстреливать ремонтников, которые пытаются восстановить оборванную линию электропередачи под Авдеевкой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил в пятинцу, 3 февраля, что от артиллерийских ударов боевиков по гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, также был ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки.

Кроме того, 3 февраля ранения получил и фотокорреспондент из Великобритании.

3 февраля глава ДонОВГА на совещании с президентом Украины сообщил, что ремонт удалось начать. Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что вина в обострении ситуации на Донбассе лежит на России, а городу Донецку гуманитарные паузы нужны так же, как и Авдеевке.
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"Сегодня"

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