Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В заложниках на Донбассе находятся 110 украинцев – Тандит http://www.segodnya.ua/img/article/7830/10_main.1482716058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/10_tn.1482716058.jpg Донбасс В ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, напомнил советник главы СБУ

В заложниках на Донбассе находятся 110 украинцев – Тандит

Сегодня, 03:34

В ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, напомнил советник главы СБУ

В заложниках на Донбассе находятся 110 украинцев - Тандит
В заложниках на Донбассе находятся 110 украинцев - Тандит

В заложниках на неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек, заявляет советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске – их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", – сказал Тандит в эфире телеканала "Интер".

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
человек, сбу, незаконно, освобождение, плен, процедура, советник, Тандит, цифры
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость " В заложниках на Донбассе находятся 110 украинцев – Тандит". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики пленили военного. Фото: AFP

Боевики захватили в плен военного на Светлодарской дуге

21 Декабря, 12:56

Боец попал в руки противника во время боев

Донбасс

На Светлодарской дуге в плен попал украинский боец

21 Декабря, 17:26

Противник стреляет из артиллерии и минометов, а также пытается идти на штурм

Донбасс

Боевики вновь пошли в атаку. Фото: Союз "Народная память"

Военные дважды отбили штурм на Светлодарской дуге - Минобороны

22 Декабря, 15:25

Противник сегодня пытался дважды идти на прорыв

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин назвал условия для освобождения всех пленных

23 Декабря, 12:59

РФ настаивает, чтобы Украина отпустила даже тех, кто совершил тяжкие преступления

Донбасс

На Светлодарской дуге сутки прошли без потерь. Фото: AFP

Военные рассказали о "рекорде" на Светлодарской дуге

Вчера, 13:50

Украинская сторона озвучила количество потерь  

Донбасс

Василий Грицак, фото Новое время

Для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек

Вчера, 22:28

По словам Грицака, решение по обмену заложников принимает один человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.