В заложниках на Донбассе находятся 110 украинцев – Тандит

В ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, напомнил советник главы СБУ

В заложниках на неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек, заявляет советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске – их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", – сказал Тандит в эфире телеканала "Интер".

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.