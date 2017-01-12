1000 дней войны: как живет Донбасс

За время вооруженного противостояния пострадали десятки тысяч людей, а простые мирные жители адаптировались к выживанию в крайне непростых условиях

В январе исполняется ровно 1000 дней с того момента как на Донбассе начались боевые действия. 13 апреля 2014 года СНБО объявил о начале антитеррористической операции в Славянске, а уже 14 числа указ был подписан и.о. президента Украины Турчиновым.

В самом начале боевые действия развернулись в Славянске Донецкой области, и пока в Донецке ограничивалось лишь митингами и захватами административных зданий, ползучая зараза войны начала распространяться на остальные города – Константиновку, Краматорск, Горловку.

Будни войны

Стремительно развернувшиеся боевые действия нарушили привычную мирную жизнь. Многие люди покинули свои дома, решив переждать тяжелые времени в спокойном месте или вообще начать жизнь на мирных территориях. Оставшиеся были вынуждены адаптироваться под новые реалии.

"Практически все жители Киевского, Куйбышевского, Петровского районов, особенно те, кто никуда не выезжал, могут дать значительную фору различным инструкторам по выживанию в боевых условиях, – рассказывает дончанин Илья. – Мы знаем как вести себя при обстрелах и с завязанными глазами можем бежать в подвал или бомбоубежище. Наши кладовые всегда имеют запас провизии на несколько недель. По звуку залпа практически безошибочно определяем не только тип артиллерии – миномет, гаубица или танк, а даже можем приблизительно сказать, откуда стреляют".

Фото: AFP

К слову, для многих дончан война стала чем-то настолько обыденным, что ее практически не замечают. "Казалось бы, настоящий боевой танк, с грязью на борту, боевыми отметинами, еще пахнущий порохом, тарахтящий по центральной улице города – диво дивное, – делится Петр Анисимов. – Но для меня, да и в принципе, судя по реакции окружающих, это какая-то банальность. Увы, танк или БТР на дороге – стал для нас настолько привычным, что никто не обращает на него внимания".

Гетто и постоянный страх смерти

С приходом "русского мира" некогда процветающий регион Украины переживает далеко не самые лучшие времена. Местные жители отмечают, что сейчас часть Донбасса, находящаяся под контролем т.н. "ДНР", не только не развивается, а и методично разрушается боевыми действиями и мародерами.

Стоит отметить, что до начала боевых действий из Донецка можно было добраться в любую точку мира. Однако теперь оккупированные территории превратились в настоящее гетто. Тут не летают самолеты и не ходят поезда, поскольку железнодорожный вокзал и аэропорт мертвы уже больше двух лет. А поездка из Донецка в соседний Мариуполь, находящийся в сотне километров, превратилась в настоящее испытание.

"Раньше полтора часа – и ты уже в Мариуполе, – вспоминает дончанин Владислав Еремеев. – А сейчас кучу блокпостов пройди, очереди отстой. Дорога может растянуться на сутки и более. И еще не известно, как может закончиться поездка. То и дело мелькают новости, что блокпосты обстреливаются и люди гибнут. Даже в самом Донецке я постоянно переживаю за жизнь своей семьи. Частые залпы, взрывы, на улицах не редко встречаешь вооруженных людей. Кто они, что у них в голове – не понятно. Живем в постоянном напряжении. Расслабиться и "выдохнуть" получается в те редкие дни, когда выезжаю в Мариуполь. Всего сотня километров, а там уже жизнь по другим правилам – мирная и спокойная".

Дети войны и голодные пенсионеры

Для детей, живущих на неподконтрольной территории Донбасса, эти тысяча дней войны не прошли бесследно. Много ребятишек до сих пор борются с последствиями обстрелов, которые оставили след на их психике. Есть и немало тех, кто до сих пор пугается громких звуков, плачет, при виде игрушечных танков или сурово в три года отличает БТР от БМП.

"Донецкие дети, конечно, пострадали все без исключения. Кто-то до сих пор помнит, кто-то до сих пор слышит звуки боевых действий, кто-то забыл, но у всех без исключения война отразилась на психике. Проявится ли этот след в будущем или навсегда исчезнет – зависит от родителей", – рассказала психолог Инна Кузьменко.

Родители говорят, что прикладывают немало усилий, чтобы дети если не забыли, то не так остро реагировали на периодические взрывы, звуки автоматных очередей или едущие по городской дороге танки. "Нам пришлось обратить все в игру. Если где-то "бабах" – значит, колесо лопнуло у автобуса. Выстрелы – кто-то гоняется за диким волком. Дочке 3 года, пока эти рассказы еще действуют", – поделился "рецептом" дончанин Владимир Красников.

Из-за военных действий в летний период донецкие выпускники не могли выехать за пределы оккупированных территорий Донбасса, чтобы пройти внешнее оценивание или сдать вступительные экзамены – дороги обстреливались и были закрыты для проезда. Молодым дончанам пришлось либо ждать год, либо искать другие вузы, ломая планы и перестраивая жизненные перспективы.

На неподконтрольных территориях Донбасса остаются сотни одиноких пенсионеров и инвалидов, которые в лучшем случае могут передвигаться по собственной квартире.Многие из них выживают только благодаря неравнодушным соседям и волонтерам.

Фото: AFP

Людям помогает Гуманитарный штаб Рината Ахметова. За время своей работы Гумштаб выдал мирным жителям Донбасса свыше 11 млн наборов выживания. Чтобы сформировать и выдать такое количество наборов, в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе было доставлено более 123 тыс. тонн продуктов. Для перевозки такого объема гуманитарной помощи на Донбасс было отправлено 280 автоколонн из 6190 фур. Как отмечают в Гумштабе, в 2017 году будет продолжена доставка и выдача продуктовой помощи самым незащищенным слоям населения по обе стороны линии соприкосновения.

Жить по-русски

После начала боевых действий оккупированные территории покинули украинские органы власти. Постепенно в Донецке и других неподконтрольных городах расчеты стали осуществляться российских рублях. Первое время ценники в магазинах были двойными – в рублях и гривнах, но затем самопровозглашенные "власти" заставили людей перейти рубли.

"Сначала курс гривны и рубля был 1:2. На мирной территории курс был практически на треть дороже. И даже с таким грабительским курсом удалось вытеснить гривну. А делать нечего, всех заставили перейти на рубль, – рассказывает Сергей Паридуха. – Врачам, учителям и остальным работникам начали платить зарплаты в рублях, по такому же курсу 1:2. Если смотреть внимательнее, то сейчас у нас в ходу старые купюры 1997 года выпуска номиналом в 100 и 50 рублей. Такого года даже в России уже не в ходу практически. Это получается, нам спихнули валюту из каких-то старых запасов. А вот банкноты в 500 и 1000 рублей – большая редкость".

Не секрет, что на оккупированных территориях зарплаты в среднем колеблются в районе 5000 рублей (2225 грн). Однако цены на продукты стали значительно выше. Местные жители сетуют, что цены в Донецке могут конкурировать в рейтинге с самыми дорогими городами мира.

Фото: Соцсети

"В последнее время поход за продуктами вызывает только негативные эмоции и некультурные выражения. Вот, к примеру, в последний раз купил немного продуктов, а 1500 рублей (670 грн) как не бывало. К примеру, консервы в районе 100 рублей (45 грн) стоит, причем далеко не самого лучшего качества – два кусочка сардины и полбанки масла. Хочешь лучше – плати больше. Сыр 850 рублей (375 грн) за килограмм, колбаса в районе 500 рублей (225 грн), яблоки за 100 рублей. Сало, такое чтобы можно было есть и не кривиться 350 рублей (150 грн), хотя в том же Мариуполе отличное сало стоит в районе 60-70 гривен. И ведь кроме еды нужно же еще коммуналку оплатить, и вещи какие-нибудь купить. В общем, цены у нас дороже, чем в Москве, а зарплаты ниже чем… да ниже чем везде!", – в сердцах отмечает дончанин Михаил.

В свою очередь военно-политический эксперт Георгий Салманишвили рассказывает, что почва для конфликта подготавливалась задолго до часа икс.

"Методично разваливалась армия, в регионе насаждался миф об избранности региона, который "должны услышать", который "кормит Украину и Европу". И когда эта идея внедрилась в сознание людей – в Киеве произошел Майдан, идею революции достоинства быстро вывернули наизнанку и вкинули Донбассу. Реакция не заставила себя ждать, – вспоминает военный эксперт.

Эксперт напомнил, что за два с половиной года Россия, куда боевики так стремились увести Донбасс, никоим образом не высказала желания иметь еще один федеральный округ.

Десятки тысяч жертв. По последним данным ООН, опубликованным в конце прошлого года, за все время конфликта на Донбассе погибло 9 758 человек и 22 779 получили ранения.

"Эта цифра включает жертвы среди Вооруженных Сил Украины, гражданское население и членов вооруженных групп. Более 2 000 убитых были гражданскими лицами. Кроме того, в авиакатастрофе самолета MH-17 погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Количество раненных гражданских лиц в связи с конфликтом оценивается между 6 000 и 7 000", – говорится в заявлении представительства ООН в Украине.