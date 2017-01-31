60 российских военных находятся в морге Донецка, – 72-я бригада ВСУ

Украинские военные сообщили о больших потерях боевиков под Авдеевкой

Потери боевков за два дня интенсивных боев под Авдеевкой Донецкой области составили более сотни человек, сообщает пресс-служба 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады (ОМБР) Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецка (количество ополченцев-аборигенов, как сообщил источник, здесь никто не считает)", – отметили в 72-й ОМБР.

Ранее сообщалось, что украинские военные под Донецком нанесли боевикам серьезный урон.



Напомним, аооруженный конфликт на востоке страны начался в апреле 2014 года. Украинская армия противостоит пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области.