60 российских военных находятся в морге Донецка, – 72-я бригада ВСУ

Сегодня, 07:19

Украинские военные сообщили о больших потерях боевиков под Авдеевкой

Морг. Иллюстрация из открытых источников
Морг. Иллюстрация из открытых источников

Потери боевков за два дня интенсивных боев под Авдеевкой Донецкой области составили более сотни человек, сообщает пресс-служба 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады (ОМБР) Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецка (количество ополченцев-аборигенов, как сообщил источник, здесь никто не считает)", – отметили в 72-й ОМБР.

Ранее сообщалось, что украинские военные под Донецком нанесли боевикам серьезный урон.

Напомним, аооруженный конфликт на востоке страны начался в апреле 2014 года. Украинская армия противостоит пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области.
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Источник:

"Сегодня"

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