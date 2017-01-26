Адресную помощь Рината Ахметова на лечение получили более трех тысяч детей (видео)

В 13 лет он не говорит и ничего не видит. Даниил Дубровин из Донецка попал в автокатастрофу, когда ему исполнился всего месяц. После тяжелой травмы он выжил, и теперь каждый день в шаге от смерти. У семьи нет денег ни на еду, ни на лекарства.

Юлия не может спокойно пройти мимо этого места. До сих пор – перед глазами события 13-летней давности. Именно здесь на будущем ее сына был положен крест.

"Водитель пошел на двойной обгон, он не справился с управлением, врезался в нас и боковой стойкой машины ребенку разбили череп", – рассказывает Юлия Дубровина, мать Даниила.

Малыш, которому был всего месяц, получил сильную травму мозга.

Даниил не говорит, ничего не видит. В любой момент могут начаться судороги.

"Он не теряет сознания, все тело сжимает судорога. Он эту боль терпит", – добавила мама.

Отец ребенка семью бросил. Юлия не работает – постоянно с сыном. Ее родители получают маленькую пенсию. Деньги им не всегда хватает даже на хлеб. А на лечение нужны тысячи гривен.

"Мы не можем жить без лекарств. Противосудорожные лекарства мы принимаем. Для него это жизненно важно – если не будет таблетки и вдруг начнется приступ – ребенок просто умрет", – отметила Юлия.

Семья живет в Куйбышевском районе Донецка. Их улица только в двух километрах от разрушенного аэропорта.

"Как стемнело – тишины уже нет", – говорит Виктор Мирошниченко, дедушка Даниила.

Вокруг дома, все посечено осколками. На этой улице погиб мирный житель, двое ранены.

Даниилу полезны прогулки на свежем воздухе. Впрочем, лишний раз на улицу выходить боятся.

"Во дворе у нас стоит лавочка, где я любила сидеть летом ... я вышла, а потом прямо на том месте торчали длинный, как елочка осколок – мне повезло", – сказала Юлия.

До войны семья получали лекарства от государства. Теперь таблетки, от которых зависит жизнь ребенка, выдает Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Этот запас – на три месяца. За ними Юлия ездила в Мариуполь.

"Это неоценимая помощь! Нам не помогает никто, только фонд "Поможем. Спасибо, что есть добрые люди, которые не забывают о том, что мы тоже люди", – поделилась мама мальчика.

Адресную помощь Рината Ахметова на лечение и операции уже получили 3218 детей Донбасса.

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