Адресную помощь штаб Ахметова предоставляет по обе стороны линии разграничения (видео)

За все время работы Штаба 7747 человек получили поддержку в лечении и проведении операций

Она не может играть с детьми и ходить в школу. У Дианы Дениной из-за эпилепсии – слабость. Ее мучают частые приступы. Чтобы избавиться от них ребенку необходимо постоянно принимать лекарства. Купить медикаменты семья не в состоянии.

8-летняя Диана все время проводит на диване. Рядом играют родные брат и сестра, но девочка может только наблюдать за ними.

Эпилепсией ребенок страдает с рождения. Приступ может начаться в любой момент. И каждый раз последствия непредсказуемы.

"Когда был последний приступ – у нее ухудшилось состояние нервное. Она очень стала очень раздражительной, нервной", – говорит Кристина Денина, мать Дианы.

Кристина с детьми – переселенцы из Горловки. Сначала перебрались в поселок Виноградное, но, когда и там стало опасно – переехали в Мариуполь.

"Страшно, конечно, находиться в таком положении, когда не знаешь, куда бежать, что делать", – продолжила Кристина Денина, мать Дианы.

Недавно к ним приехала бабушка из прифронтового поселка Кодема. Женщина не могла там дольше оставаться.

"В огороде снаряд торчит даже еще, наверное, еще не взорвался.... и вернуться некуда и дело в том, что и здесь чужие", – пожаловалась Нина Денина.

За аренду жилья и коммунальные услуги Денины отдают большую часть доходов. В разы больше средств необходимо на лечение дочери. Все ее лекарства едва умещаются в этой коробке.

Диана чаще посещает больницы, чем школу. Недавно состояние девочки ухудшилось из-за обострения недуга. В месяц только на таблетки семья тратит свыше тысячи гривен. Неподъемная сумма для переселенцев, где каждая гривна на счету.

За помощью Кристина обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Там оперативно откликнулись.

Необходимые медикаменты штаб отправил в мариупольскую аптеку. Забирать посылку мать и дочь пришли вместе.

Препаратов Диане хватит на три месяца. И на это время о приступах можно забыть.



"Спасибо большое Ринату Леонидовичу за предоставленную помощь", – сказала мама девочки.

"Это просто невероятно, мы не верили, что такая бывает помощь. Большое спасибо, что так своевременно. И один единственный человек, который отзывается и вот так идет людям на помощь", – добавила Нина Денина, бабушка Дианы.

Адресную помощь штаб Рината Ахметова оказывает жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения. За все время работы семь тысяч семьсот сорок восемь человек получили поддержку в лечении и проведении операций. Почти половина из них – это дети.

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