Адская ночь в Донецке: разбитые многоэтажки и "грады" боевиков за спинами горожан (фото,видео)
Ботльше всего досталось Киевскому району города
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети
В Донецке в результате ночного обстрела серьезно пострадал Киевский район города. Как рассказали местные жители, несколько снарядов прилетело в район рынка на железнодорожном вокзале, где в результате взрыва вспыхнул пожар.
"У нас рядом в доме окна вышибло осколками. Соседи говорят, осколки буквально в стены въелись", – рассказал нам местный житель Андрей.
Также, в результате обстрела пострадало более 10 многоэтажных жилых домов в районе Шахтерской площади.
"Прилетело и в легендарный магазин "Дончанка". Там дыра в крыше, было возгорание, часть многоэтажки закоптило. Во дворах много искореженных машин, которые были припаркованы у подъездов", – добавил очевидец.
По предварительным данным, в результате обстрела Киевского района был ранен один человек.
Также в сеть попало видео, в очередной раз подтверждающее цинизм боевиков. На кадрах зафиксировано, как противник из жилых кварталов Донецка ведет огонь из "Градов" по украинским военным.
Напомним, в четверг, 2 февраля, боевики также устроили массированный обстрел Марьинки.
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