Адская ночь в Донецке: разбитые многоэтажки и "грады" боевиков за спинами горожан (фото,видео)

Сегодня, 12:37

Ботльше всего досталось Киевскому району города


Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

Боевики устроили адскую ночь жителям Донецка. Фото: соцсети

 


В Донецке в результате ночного обстрела серьезно пострадал Киевский район города. Как рассказали местные жители, несколько снарядов прилетело в район рынка на железнодорожном вокзале, где в результате взрыва вспыхнул пожар.

"У нас рядом в доме окна вышибло осколками. Соседи говорят, осколки буквально в стены въелись", – рассказал нам местный житель Андрей.

Также, в результате обстрела пострадало более 10 многоэтажных жилых домов в районе Шахтерской площади.

"Прилетело и в легендарный магазин "Дончанка". Там дыра в крыше, было возгорание, часть многоэтажки закоптило. Во дворах много искореженных машин, которые были припаркованы у подъездов", – добавил очевидец.

По предварительным данным, в результате обстрела Киевского района был ранен один человек. 

Также в сеть попало видео, в очередной раз подтверждающее цинизм боевиков. На кадрах зафиксировано, как противник из жилых кварталов Донецка ведет огонь из "Градов" по украинским военным.

Напомним, в четверг, 2 февраля, боевики также устроили массированный обстрел Марьинки.
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Авторы:

Дмитрий Сопкин , Сергей Науменко, Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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