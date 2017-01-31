Армия пришла на помощь замерзающей Авдеевке

Украинские военные разворачивают четыре полевые кухни и палатки для оказания помощи гражданскому населению Авдеевки. Об этом сообщил заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады подполковник Александр Самарский.

"Поскольку в Авдеевке отсутствует отопление и электроэнергия, то мы разворачиваем полевые кухни. Кроме того, предоставляем дрова для обогрева", – пояснил он.

По его словам, к местному населению для оказания помощи направлена группа военнослужащих бригады.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.