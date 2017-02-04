Авдеевка: боевики продолжают обстреливать украинские позиции каждые двадцать минут

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск в районе Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение всего дня враг неоднократно применял оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Днем противник стрелял из танков, минометов 120 и 82 миллиметра и артиллерии калибром 152 миллиметра провоцируя огонь в ответ", – говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что с интервалами около двадцати минут обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки продолжаются до сих пор.



