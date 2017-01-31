Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы – советник главы МВД

Сегодня, 11:55

По словам Шкиряка, местные жители шокированы цинизмом боевиков

Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы. Фото: npu.gov.ua
Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы. Фото: npu.gov.ua

События, происходящие в последние дни в Авдеевке, являются еще одним ярким примером открытой и жестокой войны России против Украины. А сам город находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Российско-террористические войска целенаправленно палят по жилым кварталам Авдеевки и позициям сил АТО из всего, что туда с собой притащили из-за "поребрика": РСЗО БМ-21 "Град", танки, ствольная артиллерия 122 – 152 мм, минометы всех калибров. Обстрелы террористов совершаются с территории жилых кварталов Донецка. Об этом сообщили и отсняли на видео сами дончане, шокированные цинизмом боевиков", – написал он на своей странице в Facebook.

"Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы. Десятки российских снарядов попали в жилые дома и административные здания. На улице -20. Электричества нет, тепла нет, воды нет ... Обесточен и фактически остановлен Авдеевский коксохимический завод. Те жители, которые проживают в панельных домах, готовы к эвакуации, потому что при такой температуре выжить в таких домах практически невозможно. Страдают мирные и ни в чем неповинные люди, есть уже трое раненых среди гражданских", – добавил Шкиряк.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
Донбасс, боевики, шкиряк, авдеевка, Гуманитарная катастрофа, российские военные

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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