Авдеевка останется без энергоснабжения – Жебривский

Сегодня, 16:17

Боевики не прекращают обстрелы населенного пункта

Авдеевка остается без энергоснабжения. Фото: yugpress.com
Авдеевка остается без энергоснабжения. Фото: yugpress.com

Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", – констатировал Жебривский.

По его словам, ситуацию спасает тот факт, что что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру в теплосети до 44 градусов. Кроме того, в Авдеевку прибыло четыре кареты скорой помощи из Константиновки.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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