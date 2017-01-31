Авдеевка пережила ночь на коксовом газе

Сегодня, 10:08

Генерацию удержали, но нужен природный газ и восстановление ЛЭП

Авдеевский коксохимический завод страдает из-за обстрелов. Фото: akhz.metinvestholding.com
Авдеевский коксохимический завод страдает из-за обстрелов. Фото: akhz.metinvestholding.com

Авдеевский коксохим смог удержать до утра обогрев города, но потребность в природном газе возростает. Об этом заявил гендиректор предприятия Муса Магомедов.

"До утра смогли удержать генерацию и обогрев города на коксовом газе, для дальнейшего поддержания ждем подачи природного газа", – написал Магомедов на своей странице в Facebook.

По его словам, с 10 часов утра может начаться режим тишины на восстановление линий электропередач (ЛЭП).

"Однако сейчас все достаточно напряжённо и шумно, есть прилеты в город", – отмечает Магомедов.

Напомним, из-за боев Авдеевка осталась без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Температура в жилых домах продолжает снижаться, а жители Авдеевки готовы бежать из города.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщалось, позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.
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"Сегодня"

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