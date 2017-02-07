Авдеевка приходит в себя после обстрелов боевиков (видео)

Несмотря на обстрелы, в Авдеевке удалось восстановить электроснабжение. За неделю обострения конфликта в городе были повреждены 177 домов, из-за чего восстановительные работы не прекращаются по сей час.

Больше всего от обстрелов пострадала часть города под названием Старая Авдеевка. До позиций врага – меньше километра. На некоторых улицах нет ни одного неповрежденного здания.

Как только прекратились обстрел, люди начали восстанавливать свои дома. Им помогают спасатели и бывшие бойцы – вставляют стекла, заклеивают пленкой окна.

"Мы помогаем восстанавливать разрушенные дома, Устанавливаем контакты с местными жителями. Мы все учавствовали в боевых действиях, сейчас демобилизовались", – говорит Владимир Рыбалкин.

Единственная радость горожан – появился свет. Восстановить электроснабжение в городе помогали военные, международные наблюдатели и руководство области.

Однако, режим тишины боевики хранили недолго. После полудня вновь начался обстрел. Продолжать ремонт было опасно, но бригады ДТЭК не прекратили работу.

"Рребята только начинали устанавливать вышки, как стреляли буквально чуть ли не под ноги. Стреляли много и приходилось там и полежать, и отползать. Нервы у ребят были на пределе", – рассказал руководитель Авдеевского коксохима Муса Магомедов.

Чтобы закончить ремонт и восстановить обычный режим работы завода, нужно всего лишь несколько часов работы двух бригад. Но это невозможно, пока над головой свистят снаряды.