Авдеевка сегодня: потеплевшие батареи и ремонтники под огнем боевиков (видео)

Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов города со стороны незаконных вооруженных формирований, ремонтные бригады все еще не могут получить доступ к поврежденным ЛЭП

Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) удалось поднять температуру теплоносителя, греющего батареи в жилых домах Авдеевки, однако, несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов города со стороны незаконных вооруженных формирований, боевики дерзко обстреливают ремонтные бригады, которые пытаются восстановить поврежденные коммуникации Авдеевки.

При этом вчера, 1 февраля, собралась в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Сайт "Сегодня.ua" собрал информацию о том, что происходит в Авдеевке и к чему призывают представители международных институтов и механизмов урегулирования конфликта.

Боевые действия

Министерство обороны Украины считает, что провокации со стороны боевиков имеют своей целью дискредитацию Украины в глазах международных партнеров и обвинение Киева в нарушении Минских договоренностей.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что незаконные вооруженные формирования применяют РСЗО и танки и в то же время стреляют по своим позициям, что приводит к потерям среди боевиков.

Согласно сообщению уркаинской разведки, в районе промзоны Авдеевки артиллерийские части российско-гибридного подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го Армейского корпуса ВС РФ обстреляли позиции передовых подразделений своего полка, ранены семь военнослужащих.

Как ранее сообщала разведка, командование данным подразделением из-за занчительных потерь в рядах боевиков приняли на себя кадровые офицеры России.

Разведка также сообщает, что 1 февраля командование 1-го Армейского корпуса ВС России приняло решение о развертывании в больницах и госпиталях дополнительных койко-мест "в связи с ростом количества убитых и раненых военнослужащих".

За прошедшие сутки двое украинских военных погибли, еще 20 защитников получили ранения и травмы, сообщил сегодня днем сипкер Минобороны Украины.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами целый ряд военнослужащих.

В том числе президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно).

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) назвала количество взрывов в Донецкой области наибольшим за всю историю наблюдения.

СММ отметила значительное увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, также было отмечено широкое использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Авдеевке, Ясиноватой и Горловке.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов со стороны боевиков. Вчера вечером боевики также обстреляли дорогу, по которой велась эвакуация из Авдеевки.

Командир взвода 122-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады Маси Найем отметил, что большинству населения города удается вести относительно мирную жизнь, так как интенсивность обстрелов снизилась, а гуманитарная помощь обеспечивает жителей необходимым.

Он отметил, что нет у местных жителей и проблем с едой, не мерзнут, а теплых вещей, привезенных волонтерами, с лихвой хватает. Он подчеркнул, что больше всего людям нужны генераторы, так как еще нет света.

Гуманитарная ситуация

Пресс-служба Госслужбы Укарины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из Авдеевки эвакуировано более 183 жителей, из них 107 детей. Планируется вывезти еще 70 детей.

Также ГСЧС информирует о функционировании пункта жизнеобеспечения на восемь палаток, трех стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 3200 человек, обеспечено питание на трех полевых кухнях.

Восстановлено водоснабжение города, хотя и в ограниченном объеме – по графику. Глава Донецкой обалстной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал, что вода подается в дома жителей Авдеевки с 6 до 9 утра.

Вчера ряд операторов мобильной связи начал восстанавливать сотовое покрытие Авдеевки, подвезя дизель-генераторы к базовым станциям связи. Таким образом, связь в городе есть, хотя базовые станции и перегружены, поскольку запитать удалось не все из них.

Однако, из-за обстрелов пострадали дома многих жителей города – Нацполиция сообщает, что, в основном, повреждения получили частные дома.

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено семь мирных жителей, повреждено 78 зданий, из которых семь квартир, 70 частных домов и магазин", – рассказали сотрудники Нацполиции.





При этом Авдеевский коксохимический завод смог поднять температуру теплоносителя, который обогревает квартиры жителей города, сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов. Таким образом, удалось поднять температуру воздуха в домах жителей Авдеевки до 16 градусов выше нуля, сообщил утром Жебривский.

"Ночь прошла относительно тихо. Мы смогли добавить температуру, подняв производство кокса. И за счет дополнительного коксового газа смогли поднять температуру на подачу воды в систему города Авдеевка. Поэтому температура в квартирах потихоньку поднимается", – информировал директор.

По словам директора Авдеевского коксохима, сейчас предприятие продолжает оставаться в зоне риска и любая внештатная ситуация может привести к остановке завода.

Авдеевский "коксохим". Фото: akhz.metinvestholding.com

"Самостоятельная генерация сама по себе имеет угрозу остановки (работы завода – Ред.) от различных факторов. В любой момент может что-то слететь или отказать. Любая человеческая ошибка, механическое повреждение – все это может привести к остановке", – заявил он.

Вместе с тем, несмотря на "зеленый коридор", боевики открыли огонь по ремонтной бригаде, которая выехала на поиск места обрыва линии электропередачи. Вчера ремонтные бригады, которые круглосуточно готовы приступить к работе, также не смогли дойти до места разрыва и из-за возобновившихся обстрелов были вынуждены вернуться обратно. Таким образом, город все еще остается отрезанным от электросети.

Международные механизмы

Во время заседания Кабинета министров Совета Европы Украина призвала делегации стран-участниц усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки.

Украина подчеркнула, что РФ контролирует действия так называемой "ДНР" и отметила, что в течение трех последних дней российско-гибридные силы массово использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие и игнорировали призывы Украины к прекращению огня.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающихся вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.

"Нарушения перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости", – заявил Туск.

Президент Европейского совета при этом призвал к немедленному прекращению боев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президента США Дональда Трампа информируют о ситуации на востоке Украины.

Трехсторонняя контактная группа. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) провела вчера, 1 февраля, заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Так, до 5 февраля все тяжелое вооружение, согласно Минским договоренносям, должно быть отведено в места постоянного хранения. Наблюдать за отводом вооружений предписано Совместному центру по контролю и координации (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Сайдик сообщил, что достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям в Авдеевке по восстановлению водо- и энергоснабжения, а также отопления города. Дарка Олифер также рассказала о позиции относительно проведения ремонтных работ по восстановлению коммуникаций в Авдеевке.

При этом Сайдик отметил, что ТКГ по Донбассу не установила санкции для нарушителей перемирия в районе конфликта.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.