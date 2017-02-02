Авдеевка сегодня: потеплевшие батареи и ремонтники под огнем боевиков (видео)

Сегодня, 18:56

Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов города со стороны незаконных вооруженных формирований, ремонтные бригады все еще не могут получить доступ к поврежденным ЛЭП

Авдеевка. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин
Авдеевка. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) удалось поднять температуру теплоносителя, греющего батареи в жилых домах Авдеевки, однако, несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов города со стороны незаконных вооруженных формирований, боевики дерзко обстреливают ремонтные бригады, которые пытаются восстановить поврежденные коммуникации Авдеевки.

При этом вчера, 1 февраля, собралась в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Сайт "Сегодня.ua" собрал информацию о том, что происходит в Авдеевке и к чему призывают представители международных институтов и механизмов урегулирования конфликта.

Боевые действия

Министерство обороны Украины считает, что провокации со стороны боевиков имеют своей целью дискредитацию Украины в глазах международных партнеров и обвинение Киева в нарушении Минских договоренностей.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что незаконные вооруженные формирования применяют РСЗО и танки и в то же время стреляют по своим позициям, что приводит к потерям среди боевиков.

Согласно сообщению уркаинской разведки, в районе промзоны Авдеевки артиллерийские части российско-гибридного подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го Армейского корпуса ВС РФ обстреляли позиции передовых подразделений своего полка, ранены семь военнослужащих.

Как ранее сообщала разведка, командование данным подразделением из-за занчительных потерь в рядах боевиков приняли на себя кадровые офицеры России.

Разведка также сообщает, что 1 февраля командование 1-го Армейского корпуса ВС России приняло решение о развертывании в больницах и госпиталях дополнительных койко-мест "в связи с ростом количества убитых и раненых военнослужащих".

За прошедшие сутки двое украинских военных погибли, еще 20 защитников получили ранения и травмы, сообщил сегодня днем сипкер Минобороны Украины.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами целый ряд военнослужащих.

В том числе президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно).

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) назвала количество взрывов в Донецкой области наибольшим за всю историю наблюдения.

СММ отметила значительное увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, также было отмечено широкое использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Авдеевке, Ясиноватой и Горловке.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов со стороны боевиков. Вчера вечером боевики также обстреляли дорогу, по которой велась эвакуация из Авдеевки.

Командир взвода 122-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады Маси Найем отметил, что большинству населения города удается вести относительно мирную жизнь, так как интенсивность обстрелов снизилась, а гуманитарная помощь обеспечивает жителей необходимым.

Он отметил, что нет у местных жителей и проблем с едой, не мерзнут, а теплых вещей, привезенных волонтерами, с лихвой хватает. Он подчеркнул, что больше всего людям нужны генераторы, так как еще нет света.

Гуманитарная ситуация

Пресс-служба Госслужбы Укарины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из Авдеевки эвакуировано более 183 жителей, из них 107 детей. Планируется вывезти еще 70 детей.

Также ГСЧС информирует о функционировании пункта жизнеобеспечения на восемь палаток, трех стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 3200 человек, обеспечено питание на трех полевых кухнях.

Восстановлено водоснабжение города, хотя и в ограниченном объеме – по графику. Глава Донецкой обалстной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал, что вода подается в дома жителей Авдеевки с 6 до 9 утра.

Вчера ряд операторов мобильной связи начал восстанавливать сотовое покрытие Авдеевки, подвезя дизель-генераторы к базовым станциям связи. Таким образом, связь в городе есть, хотя базовые станции и перегружены, поскольку запитать удалось не все из них.

Однако, из-за обстрелов пострадали дома многих жителей города – Нацполиция сообщает, что, в основном, повреждения получили частные дома.

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено семь мирных жителей, повреждено 78 зданий, из которых семь квартир, 70 частных домов и магазин", – рассказали сотрудники Нацполиции.


При этом Авдеевский коксохимический завод смог поднять температуру теплоносителя, который обогревает квартиры жителей города, сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов. Таким образом, удалось поднять температуру воздуха в домах жителей Авдеевки до 16 градусов выше нуля, сообщил утром Жебривский.

"Ночь прошла относительно тихо. Мы смогли добавить температуру, подняв производство кокса. И за счет дополнительного коксового газа смогли поднять температуру на подачу воды в систему города Авдеевка. Поэтому температура в квартирах потихоньку поднимается", – информировал директор.

По словам директора Авдеевского коксохима, сейчас предприятие продолжает оставаться в зоне риска и любая внештатная ситуация может привести к остановке завода.

__akhz.metinvestholding_com_02Авдеевский "коксохим". Фото: akhz.metinvestholding.com

"Самостоятельная генерация сама по себе имеет угрозу остановки (работы завода – Ред.) от различных факторов. В любой момент может что-то слететь или отказать. Любая человеческая ошибка, механическое повреждение – все это может привести к остановке", – заявил он.

Вместе с тем, несмотря на "зеленый коридор", боевики открыли огонь по ремонтной бригаде, которая выехала на поиск места обрыва линии электропередачи.  Вчера ремонтные бригады, которые круглосуточно готовы приступить к работе, также не смогли дойти до места разрыва и из-за возобновившихся обстрелов были вынуждены вернуться обратно. Таким образом, город все еще остается отрезанным от электросети.

Международные механизмы

Во время заседания Кабинета министров Совета Европы Украина призвала делегации стран-участниц усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки.

Украина подчеркнула, что РФ контролирует действия так называемой "ДНР" и отметила, что в течение трех последних дней российско-гибридные силы массово использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие и игнорировали призывы Украины к прекращению огня.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающихся вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.

"Нарушения перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости", – заявил Туск.

Президент Европейского совета при этом призвал к немедленному прекращению боев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президента США Дональда Трампа информируют о ситуации на востоке Украины.

___03Трехсторонняя контактная группа. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) провела вчера, 1 февраля, заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Так, до 5 февраля все тяжелое вооружение, согласно Минским договоренносям, должно быть отведено в места постоянного хранения. Наблюдать за отводом вооружений предписано Совместному центру по контролю и координации (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Сайдик  сообщил, что достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям в Авдеевке по восстановлению водо- и энергоснабжения, а также отопления города. Дарка Олифер также рассказала о позиции относительно проведения ремонтных работ по восстановлению коммуникаций в Авдеевке.

При этом Сайдик отметил, что ТКГ по Донбассу не установила санкции для нарушителей перемирия в районе конфликта.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.
президент, вода, ОБСЕ, Донбасс, тепло, свет, разведка, боевики, авдеевка, на востоке Украины, контактная группа, Трехсторонняя контактная группа, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Авдеевка сегодня: потеплевшие батареи и ремонтники под огнем боевиков (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Борис Васильковский, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Авдеевке помогает вся страна. Фото: AFP

Ситуация в Авдеевке: что известно на данный момент

Сегодня, 18:18

Город полностью обесточен и нет воды. В результате обстрела разрушено шесть домов

Римма Филь

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр.

Подвиг маленького человека

Сегодня, 16:43

Донбасс

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

Пентагон давно ожидал обострения российской агрессии в Украине - Foreign Policy

Сегодня, 16:30

Как отмечается, у Москвы мало резонов для практического осуществления Минского соглашения о прекращении огня

Донбасс

Украинские военные обороняют Авдеевку. Фото: Facebook

В сети появилось фото погибших под Авдеевкой украинских бойцов

Сегодня, 16:05

На фото изображены бойцы, которые пали вследствие атак российских военных и местных боевиков в районе Авдеевки

Донбасс

Порошенко и Киска. Фото: Администрация президента

Президент Словакии прокомментировал ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 15:51

Порошенко поблагодарил Киску за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Донбасс

Фото: AFP

Под Авдеевку прибыла группа российского телеканала Life.ru для пропаганды – разведка

Сегодня, 15:12

Российский телеканал сопровождает группа специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации, заявляют в разведке

Донбасс

Совет ЕС будет обсуждать обострение на Донбассе. Фото: AFP

Совет ЕС обсудит ситуацию на Донбассе

Сегодня, 15:10

Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит обострение на Донбассе в контексте анализа выполнения Минских соглашений, заявляют в Брюсселе

Донбасс

Харьковская область отправила гуманитарную помощь в Авдеевку. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin

Харьковская область отправила гуманитарную помощь в Авдеевку

Сегодня, 14:55

В город отправлены более 20 тонн продуктов и еще столько же топлива

Донбасс

Российские боевики. Фото: Facebook

В Минобороны пояснили, чего боевики добиваются в Авдеевке

Сегодня, 14:50

Для пророссийских боевиков Авдеевка является стратегическим важным объектом, сказал спикер Минобороны

Происшествия и криминал

Фото: AFP

Винница приняла 16 раненых бойцов с Донбасса

Сегодня, 14:46

Один из военнослужащих находится в реанимации, раненым помогают волонтеры 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования