Авдеевка в огне: ситуация в городе из первых уст

Сегодня, 12:42

Дома остались без тепла, противник атакует, но украинские бойцы мужественно отбивают наступление

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter
Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

В последние три дня в Авдеевке Донецкой области творится настоящий ад. Российские военные и боевики пошли в наступление, массированно обстреливают позиции ВСУ и местных жителей, множество жилых домов остались без тепла.

Украинским бойцам удалось отбить несколько атак противника, при этом враг несет значительные потери. По данным источников, число жертв среди военных РФ и боевиков близится к сотне.

Чиновники, воинские подразделения и блогеры в социальных сетях активно делятся последними данными из охваченной огнем Авдеевки.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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