Авдеевка в огне: ситуация в городе из первых уст

Дома остались без тепла, противник атакует, но украинские бойцы мужественно отбивают наступление

В последние три дня в Авдеевке Донецкой области творится настоящий ад. Российские военные и боевики пошли в наступление, массированно обстреливают позиции ВСУ и местных жителей, множество жилых домов остались без тепла.

Украинским бойцам удалось отбить несколько атак противника, при этом враг несет значительные потери. По данным источников, число жертв среди военных РФ и боевиков близится к сотне.

Чиновники, воинские подразделения и блогеры в социальных сетях активно делятся последними данными из охваченной огнем Авдеевки.

Увага! Готується евакуація Авдіївки! Влада готова оголосити там надзвичайний стан! Нагадую. Завтра терміново відправляємо туди допомогу. — Мирослав Гай (@miroslavgai) 30 января 2017 г.

Донецк, 7.00



еще один залп рсзо путенских pic.twitter.com/zmSyUQhySG — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 31 января 2017 г.

Кто то еще сомневается, что россия устроила геноцид украинцев в 1932? Авдеевка показывает, что они готовы это делать в 2017 — Сніжок (@Haterras1) 31 января 2017 г.

РосТВ,сказало,что ДНР великодушно,в одностороннем порядке прекратило огонь.

Еле расслышал радостную новость,за грохотом исходящих — случайный (@old_dn) 31 января 2017 г.

"Мирные жители Донецка" обстреливают позиции ВСУ из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" – купили в ближайшем "военторге" Донецка. pic.twitter.com/lEkcjKQUrb — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 31 января 2017 г.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.