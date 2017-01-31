Авдеевка в огне: ситуация в городе из первых уст
Дома остались без тепла, противник атакует, но украинские бойцы мужественно отбивают наступление
В последние три дня в Авдеевке Донецкой области творится настоящий ад. Российские военные и боевики пошли в наступление, массированно обстреливают позиции ВСУ и местных жителей, множество жилых домов остались без тепла.
Украинским бойцам удалось отбить несколько атак противника, при этом враг несет значительные потери. По данным источников, число жертв среди военных РФ и боевиков близится к сотне.
Чиновники, воинские подразделения и блогеры в социальных сетях активно делятся последними данными из охваченной огнем Авдеевки.
Увага! Готується евакуація Авдіївки! Влада готова оголосити там надзвичайний стан! Нагадую. Завтра терміново відправляємо туди допомогу.— Мирослав Гай (@miroslavgai) 30 января 2017 г.
Донецк, 7.00— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 31 января 2017 г.
еще один залп рсзо путенских pic.twitter.com/zmSyUQhySG
Кто то еще сомневается, что россия устроила геноцид украинцев в 1932? Авдеевка показывает, что они готовы это делать в 2017— Сніжок (@Haterras1) 31 января 2017 г.
#Донецьк Жесть ДНР стріляє прямо з міста pic.twitter.com/1L83jWbnSA— Dzyndzia Andriy (@dzyndzia) 31 января 2017 г.
РосТВ,сказало,что ДНР великодушно,в одностороннем порядке прекратило огонь.— случайный (@old_dn) 31 января 2017 г.
Еле расслышал радостную новость,за грохотом исходящих
"Мирные жители Донецка" обстреливают позиции ВСУ из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" – купили в ближайшем "военторге" Донецка. pic.twitter.com/lEkcjKQUrb— Aliev Eldar (@aliev_aliev) 31 января 2017 г.
Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".
Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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