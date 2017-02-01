Авдеевский коксохим находится в горячей консервации, – гендиректор Муса Магомедов

В результате последних обстрелов, повредивших линии электропередач, предприятие обесточено и находится в состоянии горячей консервации. В случае если в батареях не удастся поддерживать необходимую температуру, запустить их повторно уже не получится. Об этом сегодня во время пресс-брифинга заявил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

"Мы пережили тяжелые события, был обесточен завод при температуре – 20. Чтобы дать тепло на Авдеевку и не разморозить отопительную систему города нам пришлось вывести в консервации три батареи – 6,7 и 8, снизив производство кокса втрое. Но если бы мы это не сделали, то, по расчетам энергетиков, от момента отключения до полной заморозки системы прошло бы всего 6 часов. Город не существует без завода, завод не существует без города. Это единая система, единое водо- и энергоснабжение. Нет возможности самостоятельного выживания ни у города, ни у завода, мы работаем все вместе и прикладываем все усилия для стабилизации ситуации. Но мы бы не справились сами. Призыв Рината Ахметова оказать помощь Авдеевке был услышан моментально. В ситуации обострения все активы оперативно предлагают помощь. Полным ходом идет закупка материалов для восстановления разрушений", – пояснил Муса Магомедов.