Авдеевский коксохим находится в горячей консервации, – гендиректор Муса Магомедов

Сегодня, 18:42

Остановка Авдеевского коксохимического завода может привести к гуманитарной катастрофе

Пресс-брифинг Штаба Ахметова. Фото: пресс-центр.
Пресс-брифинг Штаба Ахметова. Фото: пресс-центр.

В результате последних обстрелов, повредивших линии электропередач, предприятие обесточено и находится в состоянии горячей консервации. В случае если в батареях не удастся поддерживать необходимую температуру, запустить их повторно уже не получится. Об этом сегодня во время пресс-брифинга заявил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

"Мы пережили тяжелые события, был обесточен завод при температуре – 20. Чтобы дать тепло на Авдеевку и не разморозить отопительную систему города нам пришлось вывести в консервации три батареи – 6,7 и 8, снизив производство кокса втрое. Но если бы мы это не сделали, то, по расчетам энергетиков, от момента отключения до полной заморозки системы прошло бы всего 6 часов. Город не существует без завода, завод не существует без города. Это единая система, единое водо- и энергоснабжение. Нет возможности самостоятельного выживания ни у города, ни у завода, мы работаем все вместе и прикладываем все усилия для стабилизации ситуации. Но мы бы не справились сами. Призыв Рината Ахметова оказать помощь Авдеевке был услышан моментально. В ситуации обострения все активы оперативно предлагают помощь. Полным ходом идет закупка материалов для восстановления разрушений", – пояснил Муса Магомедов.
помощь, энергоснабжение, авдеевка, Гуманитарная катастрофа, Гуманитарный штаб, Авдеевский коксохим, Муса Магомедов

Вы сейчас просматриваете новость "Авдеевский коксохим находится в горячей консервации, – гендиректор Муса Магомедов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Игорь Маслов, директор по дистрибуции электроэнергии «ДТЭК Энерго». Фото: пресс-центр.

ДТЭК об энергоснабжении в Авдеевке: если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра

Сегодня, 16:44

ДТЭК получил "зеленый коридор" для ремонта линий электропередач

Донбасс

Директор по дистрибуции электроэнергии «ДТЭК Энерго» Игорь Маслов. Фото: пресс-центр.

Сотрудники ДТЭК приступили к осмотру повреждений в Авдеевке

Сегодня, 15:37

Есть два сценария развития события 

Донбасс

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центрю

Из-за обострения ситуации в Макеевке и Донецке приостановлена выдача помощи от штаба Рината Ахметова

Сегодня, 15:28

Всего закрыто четыре пункта выдачи

Донбасс

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр.

Ринат Ахметов объединил усилия всех своих активов вокруг критической ситуации в Авдеевке

Сегодня, 15:19

В город экстренно доставлены продукты питания для горячих обедов

Донбасс

В ходе мероприятия будет предоставлена последняя информация о ситуации в Авдеевке. Фото: Д. Павлов.

Онлайн трансляция брифинга Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Сегодня, 13:00

Пресс-брифинг на тему: "Гуманитарная ситуация в Авдеевке"

Донбасс

Многоэтажка в Авдеевке. Фото: Д. Павлов

Штаб Ахметова проведет брифинг о гуманитарной ситуации в Авдеевке

Сегодня, 09:54

В ходе мероприятия будет предоставлена последняя информация о ситуации в городе 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования