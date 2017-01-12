Айвазовская рассказала, к чему могут привести ошибки на переговорах в Минске

По ее словам, любые очень гибкие или наоборот резкие действия минского формата могут привести к увеличению количества погибших и пострадавших в результате конфликта

Цена ошибки минского формата намного выше, чем в любом другом процессе. Об этом во время брифинга заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

"Любые очень гибкие или наоборот резкие действия (минского формата – Ред.) могут привести к увеличению количества погибших, похищенных или пострадавших в результате конфликта. Цена ошибки намного выше, чем в любом другом процессе", – отметила она.

Ранее Ольга Айвазовская заявила, что в Украине рано или поздно возникнет новый этап вооруженного конфликта. "То, что происходит в медийном пространстве относительно дискурса о том, что Украина должна смириться с потерей Крыма и пойти на реализацию сценария, который более правдоподобно выглядит в системе координат российских интересов, не является путем достижения мира. Это может быть только путем отсрочки того кризиса или нового этапа вооруженного конфликта, который рано или поздно возникнет. Украинское общество не может воспринимать компромисс со сдачей интересов Украины спокойно", – отметила она.

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ, заявил, что Москва будет разъяснять госсекретарю США Рексу Тиллерсону все вопросы касательно Донбасса.

"Я оставил бы это (заявление Тиллерсона о летальном оружии, – Ред.) без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", – сказал Песков.