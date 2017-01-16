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Айвазовская рассказала о ключевых вопросах встреч в Минске http://www.segodnya.ua/img/article/7888/6_main.1484591810.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/6_tn.1484591810.jpg Донбасс По ее словам, безопасность и статус конфликта – ключевое

Айвазовская рассказала о ключевых вопросах встреч в Минске

Сегодня, 20:36

По ее словам, безопасность и статус конфликта – ключевое

Ольга Айвазовская . Фото из открытых источников
Ольга Айвазовская . Фото из открытых источников

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская подчеркивает, что ключевыми вопросами на встрече в Минске были безопасность и статус конфликта на Донбассе.

"Сегодня политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы боролась за элементарный вопрос: вооруженный конфликт, происходящий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, является внешней агрессией РФ, факт которой уже официально признан уважаемыми международными организациями… Сегодня важным является статус конфликта и минский процесс", – написала она на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Айвазовская напомнила, что по международной классификации Минские соглашения – это ceasefire (прекращение огня), а не капитуляция или мирные соглашения. "Поэтому до мира еще далеко, но от исключительно военного сценария мы тоже отошли, хотя не сняли этот вопрос. Стрелять и погибать продолжают, а РФ не стоит ничего, чтобы после Сирии вернуться к любимой украинской мишени", – прогнозирует она.

По словам представителя Украины в политической подгруппе, "страшилками-модальностями выборов" на территории ОРДЛО "пугают только нас в Украине и манипулируют западными партнерами". "Не хотят главари боевиков после генералов / премьеров / спикеров становиться депутатами райсоветов или городскими головами. Не хотят даже говорить о том, как после устранения военной угрозы, всех опасных треков, мы будем возвращать в правовое поле ОРДЛО. Статус кво их, как никого, удовлетворяет", – отметила она.

"Безопасность и статус конфликта – ключевое", – подытожила Айвазовская.
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