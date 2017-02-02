Батареи в Авдеевке стали теплее

Коксохиму удалось повысить температуру, но завод оказался в очень рискованном положении

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) смог поднять температуру теплоносителя, который обогревает квартиры жителей города. Об этом сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов, передает "112 Украина".

"Ночь прошла относительно тихо. Мы смогли добавить температуру, подняв производство кокса. И за счет дополнительного коксового газа смогли поднять температуру на подачу воды в систему города Авдеевка. Поэтому температура в квартирах потихоньку поднимается", – сообщил Муса Магомедов.

Он также отметил, что с утра сотрудники завода совместно с энергетиками ДТЭК будут пробовать восстановить поврежденные линии.

"Но это зависит от того, как отработает СЦКК и ОБСЕ. Будем надеяться, что сегодня удастся договориться и "режим тишины" будет", – прокомментировал Магомедов.

По словам директора Авдеевского коксохима, сейчас предприятие продолжает оставаться в зоне риска и любая внештатная ситуация может привести к остановке завода.

"Самостоятельная генерация сама по себе угроза остановки от различных факторов. В любой момент может что-то слететь или отказать. Любая человеческая ошибка, механическое повреждение – все это может привести к остановке", – заявил он.

При этом Муса Магомедов отметил, что пока сотрудникам предприятия удается держать более-менее стабильную генерацию и не допускать никаких ошибок.

"Учитывая, что производство кокса мы подняли до 3 с лишним тыс. тонн. Мы постараемся работать в этом режиме. Это позволяет минимизировать количество природного газа, максимизировать коксовый и обогревать город", – заявил он.

Напомним, 25-тысячная Авдеевка, расположенная возле линии фронта на Донбассе, с 29 января живет в условиях настоящей гуманитарной катастрофы. Город постоянно обстреливается из тяжелой артиллерии боевиками так называемой "ДНР", причем пушки и "Грады" стреляют по Авдеевке из жилых кварталов Донецка. Но покидать свой город, несмотря на тяжелейшие условия, авдеевцы не спешат.