Bellingcat обнаружили самый мощный российский танк на Донбассе

Сегодня, 10:14

Т-90А применялись оккупантами в 2014 году во время иловайских событий, отмечают эксперты

Танк Т-90А. Фото: mil.ru
Танк Т-90А. Фото: mil.ru

На Донбассе обнаружили участие в боевых действиях самого мощного российского танка России Т-90А. Об этом по итогам своего расследования сообщили Эксперты из международной группы Bellingcat.

Отмечается, что новые российские танки были замечены на территории Украины летом 2014 года.

Эксперты приводят в пример видео, которое было опубликовано в сети 25 августа 2014 года после активных иловайских событий. Благодаря ему эксперты Bellingcat смогли установить через геолокацию, где именно велась сьемка. Таким образом выяснилось, что видео было снято рядом с железнодорожным переездом к юго-востоку от села Лысое, расположенного в Луганской области.

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Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, позиции ВСУ на то время находились в Новосветловке, всего в 6 км к западу от Лысого, где было снято видео. Позднее было задокументировано присутствие в этом районе российских военнослужащих из 136-й отдельной мотострелковой бригады. Управление танками T-90A осуществляли они же.

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"Таким образом, из имеющихся визуальных материалов и анализа, проведенного Askai707 и InformNapalm, четко следует, что летом 2014 года на востоке Украины находились танки T-90A, вероятно принадлежащие 136-й отдельной мотострелковой бригаде. Танки T-90A – один из видов военной техники, которую, очевидно, перебросили из России в зону конфликта на Украине, чтобы оказать поддержку сепаратистам, сражающимся против правительственных войск", – отмети ли эксперты Bellingcat

Справка: Танк Т-90А имеет массу в 46 тонн с мощностью двигателя в 1000 л/с. На вооружении машины находятся: 125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка, 7,62-мм пулемет ПКТ, спаренный с пушкой, 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ.
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