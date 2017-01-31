Березовец: РФ "взялась" за Авдеевку из-за визита Порошенко к Меркель

Сегодня, 14:20

Россия "выбивает" для себя благоприятные условия в "торгах" с Западом, устраивая эскалацию конфликта на Донбассе, считает эксперт

Тарас Березовец. Фото: uapress.info
Тарас Березовец. Фото: uapress.info

Кремль устроил бойню в Авдеевке на фоне визита президента Украины Петра Порошенко в Германию, чтоб показать Западу, на что готов ради достижения благоприятных условия для себя. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne политический эксперт Тарас Березовец.

По его словам, Россия "выбивает" для себя благоприятные условия в "торгах" с Западом, устраивая эскалацию конфликта на Донбассе.

"Мы видим, российские войска и боевики ведут постоянные обстрелы. Это совпало с визитом Петра Порошенко в Германию. И эта четкая параллель указывает на то, что Кремль пытается показать Украине, Германии и всем западным странам, что он будет продолжать эскалацию для достижения благоприятных условий для себя. Это и есть самая главная причина обострения ситуации в Авдеевке", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что визит Петра Порошенко в Вашингтон, который может произойти уже в этом месяце, очень важен.

"Заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда свидетельствуют о том, что эти страны преданы Минским договоренностям, и они отмечают, что Россия не выполняет свою часть требований. То есть в ЕС четко понимают проблему", – констатировал эксперт.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Как сообщил Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Он отметил, что в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни, а еду готовят на стадионе "Химик".
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