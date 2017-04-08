Беспокойная ночь на Донбассе: более 40 обстрелов и раненые бойцы

За минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения боевой операции, вследствие чего пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

По данным военных, наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики открывали огонь по защитникам Новогригорьевки.

Минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, пулеметы больших калибров и огонь снайперов применялись в районе Красногоровки. Опорные пункты украинских войск вблизи Марьинки боевики беспокоили огнем из 82-мм минометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреливали позиции в Водяном, Широкино и Березовом.

Пулеметы больших калибров применялись вблизи Чермалыка, по защитникам Новотроицкого бил БМП и снайперы. Морских пехотинцев ВСУ вблизи Гнутово и Талаковки обстреливали из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в сторону украинских опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхнеторецкого боевики открывали огонь из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песков и Зайцевого, а по позициям в районе Опытного стреляли из вооружения БМП.

На Луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применялись вблизи Крымского.

Ранее сообщалось, что на Донбассе зафиксированы очередные нарушения соответствующих линий отвода тяжелого вооружения.