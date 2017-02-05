Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон – ГСЧС
К электроснабжению подключен почти весь город
Без электроснабжения в г. Авдеевка семь улиц и один микрорайон, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.
"По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка. Остаются не подключенными только микрорайон "Юбилейный", улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая", – говорится в сообщении.
Продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.
Вы сейчас просматриваете новость "Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон – ГСЧС". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии