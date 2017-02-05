Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон – ГСЧС

Сегодня, 23:45

К электроснабжению подключен почти весь город 

Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон, фото ikns.ru
Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон, фото ikns.ru

Без электроснабжения в г. Авдеевка семь улиц и один микрорайон, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка. Остаются не подключенными только микрорайон "Юбилейный", улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая", – говорится в сообщении.

Продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.
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