Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон – ГСЧС

К электроснабжению подключен почти весь город

Без электроснабжения в г. Авдеевка семь улиц и один микрорайон, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка. Остаются не подключенными только микрорайон "Юбилейный", улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая", – говорится в сообщении.

Продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.