Боец ВСУ рассказал о новой победе сил АТО на Донбассе
Командир поблагодарил военных за уничтоженную технику
Бойцы мотопехотного батальона ВСУ в районе Светлодарской дуги Донецкой области уничтожили боевую машину незаконных вооруженных формирований.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил военнослужащий ВСУ Мартин Брест.
"Одна хорошая рота одного батальона, в районе Светлодарки, три дня назад тихонько и без лишней помпы наживила сепарскую бэху-"копейку" из СПГ. Расстояние – чуть больше двух км, корректировка "глазами" (квадриков у них нет)", – отметил Брест.
По его словам, фото- и видеодоказательств нет, поэтому вознаграждение бойцы, вероятно, не получат, однако командир их поблагодарил.
Кроме того, военнослужащий пояснил, что согласно закону запрещено озвучивать информацию о подразделениях, которые участвуют в АТО.
"Пожалуйста, верьте в свою Армию. Другой у нас нет и не будет", – резюмировал боец.
Напомним, за минувшие сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.
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