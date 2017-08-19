Боец ВСУ рассказал о новой победе сил АТО на Донбассе

Бойцы мотопехотного батальона ВСУ в районе Светлодарской дуги Донецкой области уничтожили боевую машину незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военнослужащий ВСУ Мартин Брест.

"Одна хорошая рота одного батальона, в районе Светлодарки, три дня назад тихонько и без лишней помпы наживила сепарскую бэху-"копейку" из СПГ. Расстояние – чуть больше двух км, корректировка "глазами" (квадриков у них нет)", – отметил Брест.

По его словам, фото- и видеодоказательств нет, поэтому вознаграждение бойцы, вероятно, не получат, однако командир их поблагодарил.

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Кроме того, военнослужащий пояснил, что согласно закону запрещено озвучивать информацию о подразделениях, которые участвуют в АТО.

"Пожалуйста, верьте в свою Армию. Другой у нас нет и не будет", – резюмировал боец.

Напомним, за минувшие сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.