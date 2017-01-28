Боевик Гиви устроил вооруженные разборки в Донецке и сбежал под Мариуполь – волонтеры

Сегодня, 10:22

По данным разведки, преступник что-то не поделил со своими заместителями

Боевик Михаил &quot;Гиви&quot; Толстых. Фото: politeka.net
Боевик Михаил "Гиви" Толстых. Фото: politeka.net

В Мариупольский район Донбасса приехал один из лидеров боевиков так называемой "ДНР" Михаил Толстых по кличке Гиви. Об этом со ссылкой на информацию разведки сообщили волонтеры проекта "Вернись живым" Дарья Бура и Андрей Рымарук.

"По данным разведки, в Мариупольский район приехал вражеский полевой командир Гиви. Не сидится ему на месте. На днях в Донецке он что-то не поделил со своими заместителями", – написали волонтеры в Facebook.

По их словам, спор Гиви с замами перерос в вооруженное столкновение "и после этого его никто не видел, но услышали в радиоперехвате на Марипольськом направлении".

"Разведка говорит, что боевик приехал на побережье Азовского моря совершать провокации против ВСУ, заставляя наших военных открывать огонь по мирному населению на оккупированной территории, так как местные бунтуют против террористов, не позволяя им стрелять из мирных поселений", – сообщили волонтеры.

Как сообщалось, вчера в Москве скончался основатель т.н. "ЛНР" Валерий Болотов. Позже стало известно, что в этот день также погиб т.н. "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков.
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