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Боевик пожаловался на "прелести" жизни в "ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7873/17_main.1484145500.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/17_tn.1484145500.jpg Донбасс Мужчина рассказал о плохом отношении командиров

Боевик пожаловался на "прелести" жизни в "ДНР"

Сегодня, 16:36

Мужчина рассказал о плохом отношении командиров

Мужчина не проникся идеями т.н. &quot;ДНР&quot;. Фото: AFP
Мужчина не проникся идеями т.н. "ДНР". Фото: AFP

Бывший боевик т.н. "ДНР" вернулся к мирной жизни благодаря программе "Тебя ждут дома". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, житель Донецкой области вступил в ряды противника в 2014 году от безысходности и тяжелого материального положения.

"Он дежурил на блокпостах, проверял транспорт и документы граждан. У мужчины не было денег приобрести самое необходимое, вспоминает он и о беспорядке, который царил среди боевиков, а также плохое отношение как командиров, так и российских наемников, служивших вместе с ним", – отметили в СБУ.

Со временем боевику надоела такая жизнь и он решил уйти от своих подельников. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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