Боевик пожаловался на "прелести" жизни в "ДНР"

Бывший боевик т.н. "ДНР" вернулся к мирной жизни благодаря программе "Тебя ждут дома". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, житель Донецкой области вступил в ряды противника в 2014 году от безысходности и тяжелого материального положения.

"Он дежурил на блокпостах, проверял транспорт и документы граждан. У мужчины не было денег приобрести самое необходимое, вспоминает он и о беспорядке, который царил среди боевиков, а также плохое отношение как командиров, так и российских наемников, служивших вместе с ним", – отметили в СБУ.

Со временем боевику надоела такая жизнь и он решил уйти от своих подельников.