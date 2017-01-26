Боевик-россиянин сбежал от прелестей жизни в "ДНР"

Вчера, 15:52

На оккупированных территориях процветает дезертирство

Боевики бегут с Донбасса. Фото: AFP
Боевики бегут с Донбасса. Фото: AFP

В рядах боевиков на Донбассе наблюдается низкий уровень дисциплины. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в рядах противника постоянно фиксируются случаи дезертирства.

"В связи с ухудшением условий несения службы и запретом увольнения военнослужащих, в подразделениях т.н. "ДНР" и "ЛНР"  продолжается дезертирство. 24 января отмечен факт дезертирства гражданина РФ из 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) в Ростовскую область РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.
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Авторы:

Виктор Головачев, Зайцев Василий

Источник:

"Сегодня"

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