Боевик-россиянин сбежал от прелестей жизни в "ДНР"

В рядах боевиков на Донбассе наблюдается низкий уровень дисциплины. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в рядах противника постоянно фиксируются случаи дезертирства.

"В связи с ухудшением условий несения службы и запретом увольнения военнослужащих, в подразделениях т.н. "ДНР" и "ЛНР" продолжается дезертирство. 24 января отмечен факт дезертирства гражданина РФ из 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) в Ростовскую область РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.