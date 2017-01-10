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Боевик с Донбасса выбрал СБУ вместо "новороссии" http://www.segodnya.ua/img/article/7867/99_main.1484043021.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/99_tn.1484043021.jpg Донбасс Мужчина решил вернуться к мирной жизни

Боевик с Донбасса выбрал СБУ вместо "новороссии"

Сегодня, 12:08

Мужчина решил вернуться к мирной жизни

Боевики бегут от &quot;новороссии&quot;. Фото: AFP
Боевики бегут от "новороссии". Фото: AFP

Очередной боевик вернулся к мирной жизни благодаря программе "Тебя ждут дома". Как рассказали в СБУ, в 2014 году житель Славянска присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований. После он стоял на блокпостах, проверял документы и авто граждан.

"Увидев реальную ситуацию, которая сложилась среди боевиков, он быстро разочаровался в утопических идеях т.н. "новороссии" и оставил НЗФ. Осознавая неотвратимость наказания, мужчина длительное время скрывался от следствия на временно оккупированной территории Донбасса", – пояснили в ведомстве.

Узнав о программе "Тебя ждут дома", он добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о своей противоправной деятельности. В настоящее время мужчина находится дома и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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