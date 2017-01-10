Боевик с Донбасса выбрал СБУ вместо "новороссии"

Очередной боевик вернулся к мирной жизни благодаря программе "Тебя ждут дома". Как рассказали в СБУ, в 2014 году житель Славянска присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований. После он стоял на блокпостах, проверял документы и авто граждан.

"Увидев реальную ситуацию, которая сложилась среди боевиков, он быстро разочаровался в утопических идеях т.н. "новороссии" и оставил НЗФ. Осознавая неотвратимость наказания, мужчина длительное время скрывался от следствия на временно оккупированной территории Донбасса", – пояснили в ведомстве.

Узнав о программе "Тебя ждут дома", он добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о своей противоправной деятельности. В настоящее время мужчина находится дома и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности.