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Боевик сдался СБУ из-за боязни воевать http://www.segodnya.ua/img/article/7896/75_main.1484813520.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/75_tn.1484813520.jpg Донбасс Мужчина долгое время скрывался, но нежелание попасть на фронт привело его в руки украинских спецслужб

Боевик сдался СБУ из-за боязни воевать

Сегодня, 10:09

Мужчина долгое время скрывался, но нежелание попасть на фронт привело его в руки украинских спецслужб

Боевик сдался СБУ. Фото: AFP
Боевик сдался СБУ. Фото: AFP

Очередной сторонник самопровозглашенных республик предпочел СБУ участию в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После освобождения украинскими войсками Лисичанска он вместе с боевиками бежал в Алчевск, а затем перебрался в Кадиевку (бывший Стаханов). Пройдя военную подготовку на территории России, мужчина привлекался к охране важных объектов", – пояснили в СБУ.

Однако, когда встал вопрос о непосредственном участии в боевых действиях, он сбежал от подельников. Узнав о программе "Тебя ждут дома", он решил ею воспользоваться и вернулся в Украину. 

Напомним, за минувшие сутки боевики почти в два раза снизили количество обстрелов – до 37.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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