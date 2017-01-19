Боевик сдался СБУ из-за боязни воевать
Мужчина долгое время скрывался, но нежелание попасть на фронт привело его в руки украинских спецслужб
Очередной сторонник самопровозглашенных республик предпочел СБУ участию в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"После освобождения украинскими войсками Лисичанска он вместе с боевиками бежал в Алчевск, а затем перебрался в Кадиевку (бывший Стаханов). Пройдя военную подготовку на территории России, мужчина привлекался к охране важных объектов", – пояснили в СБУ.
Однако, когда встал вопрос о непосредственном участии в боевых действиях, он сбежал от подельников. Узнав о программе "Тебя ждут дома", он решил ею воспользоваться и вернулся в Украину.
Напомним, за минувшие сутки боевики почти в два раза снизили количество обстрелов – до 37.
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