Боевик сдался СБУ из-за боязни воевать

Мужчина долгое время скрывался, но нежелание попасть на фронт привело его в руки украинских спецслужб

Очередной сторонник самопровозглашенных республик предпочел СБУ участию в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После освобождения украинскими войсками Лисичанска он вместе с боевиками бежал в Алчевск, а затем перебрался в Кадиевку (бывший Стаханов). Пройдя военную подготовку на территории России, мужчина привлекался к охране важных объектов", – пояснили в СБУ.

Однако, когда встал вопрос о непосредственном участии в боевых действиях, он сбежал от подельников. Узнав о программе "Тебя ждут дома", он решил ею воспользоваться и вернулся в Украину.

Напомним, за минувшие сутки боевики почти в два раза снизили количество обстрелов – до 37.