Боевик, захваченный в районе Авдеевки, дал первые показания

Сегодня, 16:11

Член незаконного вооруженного формирования подтвердил присутствие российских инструкторов и военных на оккупированной части Донбасса

Захваченный в плен боевик. Фото: пресс-центр СБУ
Захваченный в плен боевик. Фото: пресс-центр СБУ

Боевик, захваченный украинскими военными в районе Авдеевки, дал первые показания в рамках следственных действий, которые проводит Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, при попытке штурма позиций украинских подразделений в районе Авдеевской промзоны 29 января он получил ранения и был покинут своими подельниками.

По информации СБУ, член незаконного вооруженного формирования по прозвищу "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", а в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. "ДНР".

Во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке.

В спецслужбе напомнили, что СБУ совместно с другими правоохранительными структурами документирует преступления боевиков против гражданского населения.

"Эти данные будут добавлены к большому пакету других злодеяний, за которые Российская Федерация бужет отвечать в судах перед международным сообществом", – говорится в сообщении.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.
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Источник:

"Сегодня"

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