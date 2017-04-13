Боевикам еду готовят "мертвые души"

Сегодня, 12:07

При этом сами "вояки" разворовывают все что можно

В рядах противника процветают воровство и махинации. Фото: AFP
В рядах противника процветают воровство и махинации. Фото: AFP

Боевики так называемой "ДНР" крадут оружие и боеприпасы. Как сообщили в главном управлении разведки Минобороны Украины, в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) были установлены множественные факты утери и разворовывания вооружения, боеприпасов, материально-технических средств и имущества.

"Комиссия подтвердила объективность жалоб на неудовлетворительный уровень питания в полку. Выявлены многочисленные махинации тыловых служб полка с закупкой продуктов питания. Также на должностях поваров в солдатских столовых числятся так называемые "мертвые души", вместо которых еду готовят военнослужащие без соответствующей специальной подготовки", – рассказали разведчики.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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