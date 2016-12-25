Боевикам на Донбассе преподнесли неприятный сюрприз
Новогодние праздники противник встретит с пустыми карманами
Боевикам на Донбассе придется потуже затянуть пояса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, командование противника решило использовать финансовые рычаги воздействия на личный состав.
"Для удержания в готовности накануне и во время новогодних праздников, выдача денежного обеспечения личному составу за декабрь перенесена на 2017 год, после праздничных и выходных дней", – рассказали в разведке.
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