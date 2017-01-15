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Боевикам на Донбассе устраивают проверочные фотосессии http://www.segodnya.ua/img/article/7883/52_main.1484476758.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/52_tn.1484476758.jpg Донбасс Командование противника пытается бороться с дезертирами

Боевикам на Донбассе устраивают проверочные фотосессии

Сегодня, 12:37

Командование противника пытается бороться с дезертирами

Боевиков будут фотографировать. Фото: proxy12.online.ua
Боевиков будут фотографировать. Фото: proxy12.online.ua

Систематические случаи дезертирства боевиков заставляют их командование требовать доказательства пребывания на местах несения службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, личному составу 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение службы в окопах.

Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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