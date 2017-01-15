Боевикам на Донбассе устраивают проверочные фотосессии
Командование противника пытается бороться с дезертирами
Систематические случаи дезертирства боевиков заставляют их командование требовать доказательства пребывания на местах несения службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, личному составу 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение службы в окопах.
Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе.
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